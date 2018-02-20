«Ростелеком» близок к 1 млн сотовых абонентов

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Виртуального оператора «Ростелеком» запустил в ноябре 2016 г. Максим Стулов / Ведомости

В IV квартале 2017 г. виртуальный оператор (Mobile Virtual Network Operator, MVNO) «Ростелекома», работающий на сети «Т2 РТК холдинга» (Tele2), подключил 261 000 новых сотовых абонентов, следует из отчета госоператора. К концу сентября прошлого года их было 670 000, сообщал «Ростелеком». Но чистый прирост с учетом оттока абонентов представитель оператора Валерий Костарев не уточнил: «Ростелеком» раскроет его в своем годовом отчете 6 марта.

Прошлый год «Ростелеком» закончил с 830 000 абонентов виртуального оператора, солидарны аналитик «Открытие капитала» Александр Венгранович и гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Последний ссылается на данные опросов покупателей и продавцов розничной сети «Ростелекома», проведенных Telecom Daily. С подсчетами аналитиков соглашается и источник «Ведомостей» в «Ростелекоме», по данным которого в середине февраля 2018 г. база MVNO оператора приблизилась к 900 000 человек.

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