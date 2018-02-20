Технологии / Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4512 от 20.02.2018 под заголовком: «Ростелеком» взял миллион

«Ростелеком» близок к 1 млн сотовых абонентов

Оператор набирает их среди пользователей своих проводных услуг
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

В IV квартале 2017 г. виртуальный оператор (Mobile Virtual Network Operator, MVNO) «Ростелекома», работающий на сети «Т2 РТК холдинга» (Tele2), подключил 261 000 новых сотовых абонентов, следует из отчета госоператора. К концу сентября прошлого года их было 670 000, сообщал «Ростелеком». Но чистый прирост с учетом оттока абонентов представитель оператора Валерий Костарев не уточнил: «Ростелеком» раскроет его в своем годовом отчете 6 марта.

Прошлый год «Ростелеком» закончил с 830 000 абонентов виртуального оператора, солидарны аналитик «Открытие капитала» Александр Венгранович и гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Последний ссылается на данные опросов покупателей и продавцов розничной сети «Ростелекома», проведенных Telecom Daily. С подсчетами аналитиков соглашается и источник «Ведомостей» в «Ростелекоме», по данным которого в середине февраля 2018 г. база MVNO оператора приблизилась к 900 000 человек.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам с любых устройств
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике