«Ростелеком» близок к 1 млн сотовых абонентов
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
В IV квартале 2017 г. виртуальный оператор (Mobile Virtual Network Operator, MVNO) «Ростелекома», работающий на сети «Т2 РТК холдинга» (Tele2), подключил 261 000 новых сотовых абонентов, следует из отчета госоператора. К концу сентября прошлого года их было 670 000, сообщал «Ростелеком». Но чистый прирост с учетом оттока абонентов представитель оператора Валерий Костарев не уточнил: «Ростелеком» раскроет его в своем годовом отчете 6 марта.
Прошлый год «Ростелеком» закончил с 830 000 абонентов виртуального оператора, солидарны аналитик «Открытие капитала» Александр Венгранович и гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Последний ссылается на данные опросов покупателей и продавцов розничной сети «Ростелекома», проведенных Telecom Daily. С подсчетами аналитиков соглашается и источник «Ведомостей» в «Ростелекоме», по данным которого в середине февраля 2018 г. база MVNO оператора приблизилась к 900 000 человек.
- Доступ ко всем материалам с любых устройств
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}