Технологии / Интернет и digital

От Rambler Group требуют вернуть 5,3 млн рублей за данные

Исследовательская компания Mediascope подала иск против интернет-подразделения группы
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Структура исследовательской компании Mediascope (ООО «Медиаскоп») подала иск на 5,3 млн руб. к ООО «Рамблер интернет холдинг», одной из структур Rambler Group Александра Мамута, следует из картотеки суда. Представитель Mediascope подтвердил «Ведомостям», что такой иск подан. Клиент нарушил условия договора, уточнил он и от других комментариев отказался. «Ведомости» направили запрос в Rambler Group.

Скорее всего, Rambler Group не расплатилась за предоставленные Mediascope услуги по оценке аудитории интернет-проектов группы. За последние два года Mediscope уже судилась с шестью клиентами и каждый раз требовала вернуть долг за предоставленные услуги, следует из картотеки суда. В таких ситуациях Mediascope перестает поставлять данные должнику. Так, в июне компания подала иск против одной из компаний издательского дома ACMG (среди прочего выпускает российскую версию журнала Forbes). Этот ИД не расплатился до договору 2017 г., сейчас Mediascope не предоставляет данные, сколько людей читает журналы ACMG.

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