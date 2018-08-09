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«Яндекс» ответил Роскомнадзору об утечке информации из Google Docs Максим Стулов / Ведомости

Роскомнадзор получил первый ответ от «Яндекса» по поводу инцидента с индексацией документов Google Docs, сообщил «Ведомостям» представитель регулятора.

В ночь на 5 июля интернет-пользователи массово обратили внимание на неожиданную способность «Яндекса» к поиску по чужим документам Google Docs. В выдаче были документы и с информацией, похожей на персональные данные; «Яндекс» выдавал даже результаты по запросу «пароли». Через несколько часов такая возможность пропала, но как такое получилось, «Яндекс» не объяснил.