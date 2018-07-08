Кто не спрятал, тот и виноват

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В ночь с 4 на 5 июля российские интернет-обыватели получили шанс почувствовать себя немного сотрудниками спецслужб. В выдачу российского поисковика «Яндекс» попали документы Google Docs с информацией, которая их создателями явно не представлялась публичной: от списка должников МФЦ до списка погибших в Донбассе. Объяснения, которые дали Google и «Яндекс», не дают четкого и однозначного ответа на вопрос, как и почему это произошло, и не вызывают абсолютной уверенности, что утечка не повторится. Это хороший повод в очередной раз задуматься, всегда ли мы четко понимаем, кому и как может быть доступна создаваемая нами информация – и чья это зона ответственности.

Формально, конечно, защита начинается с пользователя. У Google Docs есть три уровня доступа к документу, выбор между которыми делает пользователь: поиск и просмотр доступен всем без ограничений; доступен тем, у кого на документ есть ссылка; доступен тем, кому автор предоставил ссылку и ключ. При полностью открытом доступе (эту опцию надо специально включить) документ индексируется поисковиками, о чем Google предупреждает. В остальных случаях детальных разъяснений сервис при создании документа не дает – и это как минимум психологически слабое место: пользователь ожидает, что в поисковых запросах созданная им информация, если доступ к ней хотя бы как-то ограничен, не появится. Ведь ссылка уникальна, и не только прочесть, но и узнать о существовании документа, если рассуждать логически, могут только те, у кого она есть, не говоря уже о доступе по ключу.