Продажа старых смартфонов в trade-in набирает популярность в России

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Ритейлер принимает аппараты восьми брендов: Apple, Samsung, Huawei, Honor, LG, Xiaomi, Nokia и Sony Максим Стулов / Ведомости

Менее чем за год количество подержанных смартфонов, которые по программам trade-in обменяли на новые аппараты покупатели «Связного» и «Евросети», выросло более чем в 65 раз. Это следует из материалов объединенной компании. Во II квартале 2017 г. в салоны двух розничных сетей на обмен принесли около 1500 аппаратов, а в апреле – июне 2018 г. – почти 100 000 шт. Именно на II квартал этого года пришелся резкий рост популярности trade-in: по сравнению с I кварталом покупатели сдали в 8,3 раза больше устройств, говорится в материалах «Связного-Евросети».

Рост интереса к trade-in коммерческий директор «Связного-Евросети» Дагмара Иванова объясняет расширением географии услуги и увеличением количества брендов электроники, которые можно обменять. В июле 2017 г. trade-in был запущен в 113 магазинах «Связного», к обмену принимались только смартфоны Apple. Теперь точек 5500 и ритейлер принимает аппараты восьми брендов: помимо Apple это Samsung, Huawei и Honor, LG, Xiaomi, Nokia и Sony, говорит Иванова. Можно поменять с доплатой не только старый смартфон на новый, но и купить в trade-in планшет или ноутбук, сообщает она.