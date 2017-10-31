«М.видео» объявила программу замены старых смартфонов Apple и Samsung на новые
«М.Видео» объявила о запуске программы обмена старых смартфонов Apple и Samsung с доплатой на новые телефоны любых брендов ценой от 10 000 руб. Как пишет «Коммерсантъ», компания стала первым из крупных российских ритейлеров, запустивших программу trade-in на все имеющиеся в ее линейке смартфоны. В компании газете уточнили, что принимают старые смартфоны Apple начиная от iPhone 5C и новее, а также Samsung Galaxy S6, S6 Edge, S7, S7 Edge, S8, S8+, A3, A5 и А7 выпуска 2016–2017 гг. Бывшие в употреблении телефоны должны быть в рабочем состоянии и без серьезных поломок. Взамен клиенту сеть предложит скидку на новый смартфон от 2500 до 32 000 руб. в зависимости от сдаваемого гаджета, уточнила представитель ритейлера Валерия Андреева.
В «М.видео» рассчитывают, что программа привлечет в сеть новых клиентов.
Партнерами сети в программе trade-in стали Belmont и Superwave, занимающиеся скупкой, утилизацией, восстановлением и перепродажей б/у-смартфонов в других странах.
Расширенная программа trade-in будет действовать до 5 декабря. Она может быть продлена в зависимости от результатов, сказала Андреева.