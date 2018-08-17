Можно ли научиться летать по видеоиграм
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Когда ранее в августе авиамеханик Horizon Air угнал самолет из международного аэропорта Сиэтла, диспетчеры предлагали ему советы по пилотированию. Но он от них отказался, объяснив, что играл в видеоигры. Для поклонников авиасимуляторов, которые можно установить на домашний компьютер, такой ответ не стал удивительным.
Домашние симуляторы стали более продвинутыми за последние 30 с лишним лет. В них есть все модели самолетов — от старых бомбардировщиков до современных пассажирских авиалайнеров. Стоимость симуляторов рознится от нескольких десятков долларов за приставки для видеоигр до тысяч долларов за оборудование и программы, которые более реалистично имитируют кабину пилота и внешние условия. Такие программы могут имитировать многие особенности управления самолетом, включая взлет, неблагоприятные погодные условия и экстренные ситуации. Также приобрести симуляторы гораздо легче, чем получить лицензию пилота.
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