Кто на самом деле контролирует самоуправляемые автомобили

Jeff Chiu / AP

Некоторые жители штата Аризона уже могут совершать тестовые поездки на самоуправляемых минивэнах, внутри которых нет водителей или следящих за безопасностью операторов. Но это не означает, что никто не сможет прийти на помощь пассажирам. Сотрудники Waymo, принадлежащей Alphabet, следят за тестируемыми автомобилями на экранах компьютеров с помощью камер и беспроводной связи.

Даже если компьютеры в будущем и будут управлять автомобилями, какое-то время люди все равно будут необходимы. Поэтому технологические компании Waymo и Uber, автопроизводители General Motors и Nissan и такие стартапы, как Phantom Auto, разрабатывают технологии, позволяющие людям удаленно контролировать самоуправляемые автомобили в сложных дорожных ситуациях.

Зачем нужны удаленные операторы

Самоуправляемые автомобили могут ехать, ориентируясь по дорожной разметке и соблюдая правила дорожного движения с помощью сенсоров, камер и цифровых карт. Но нестандартные ситуации, например наличие регулировщика возле места аварии, может сбить систему с толку, и автомобиль остановится. Как показывают тесты, даже самые продвинутые самоуправляемые автомобили нуждаются в том, чтобы люди брали на себя управление в таких или потенциально опасных ситуациях. По данным штата Калифорния, операторы управляли тестовыми автомобилями Waymo 0,179 раз на каждую 1000 миль (1609 км). Для сравнения: у системы Cruise Automation концерна GM этот показатель равен примерно 0,8, а у других компаний — намного больше.

«Хочется иметь как можно больше разных страховочных систем, и работающие удаленно операторы – одна из них», - отмечает Энтони Фокс, экс-министр транспорта США и советник Autotech Ventures. По его мнению, наличие операторов поможет рассеять опасения регуляторов и страховых компаний по поводу использования новой технологии.

Власти Калифорнии в апреле приняли новые правила тестирования самоуправляемых автомобилей. Они больше не требуют, чтобы оператор находился на месте водителя, но он должен следить за машиной удаленно и быть на связи с пассажирами. Кроме того, оператор должен иметь возможность управлять автомобилем.

Как это работает

Удаленные операторы — это не способ предотвращать аварии. Например, в марте самоуправляемый автомобиль Uber сбил насмерть пешехода в Аризоне, хотя на месте водителя сидел оператор, который заметил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте, слишком поздно. Вместо того чтобы принимать решения за доли секунды, действия удаленных операторов больше напоминают работу колл-центров. Они должны помогать автомобилям разобраться в ситуации, если те пришли в замешательство.

Как объясняют в Waymo и GM, их удаленные операторы используют двустороннюю сотовую связь для передачи сообщений автомобилям. Машины просят помощи, находясь в безопасности, например остановившись. Они отправляют сигнал оператору, чтобы он подтвердил им, что они правильно понимают ситуацию. Если автомобили по-прежнему не могут разобраться, оператор предложит им вариант объехать препятствие. При этом машина не поедет, если робот не считает путь свободным. Теоретически это позволит искусственному интеллекту научиться разбираться с подобными ситуациями в будущем, утверждают компании.

Waymo планирует запустить коммерческий сервис по вызову самоуправляемых автомобилей в этом году, а GM — в 2019 г. Поставщик автомобильных комплектующих Aptiv (ранее Delphi Automotive) тоже хочет запустить в следующем году коммерческий сервис, чтобы тестировать самоуправляемые автомобили, внутри которых нет операторов. Aptiv планирует, чтобы один удаленный оператор мог следить одновременно за 10 автомобилями, и надеется постепенно увеличить это число.

Как в видеоиграх

Стартап Phantom Auto намерен зайти дальше и позволить операторам удаленно управлять автомобилями в случае необходимости. Его сотрудник недавно уже управлял по сотовой связи автомобилем Lincoln, ехавшим по дорогам неподалеку от штаб-квартиры компании. Он наблюдал за ситуацией вокруг автомобиля с помощью камер, транслировавших изображение на экраны пяти компьютеров, и использовал руль и две педали, как в видеоигре. Правда, в машине тоже находился оператор.

«Технологии, применяемые в [самоуправляемых] автомобилях, вышли на невероятный уровень, – утверждает сооснователь Phantom Auto Эллиот Катц. – Их хватает в 98% случаев, но мы уверены, что в оставшихся 2% по-прежнему необходим человек».

Один из партнеров Phantom Auto – французская Transdev, один из крупнейших в мире операторов общественного транспорта. Сейчас Transdev тестирует самоуправляемые автомобили в Руане.

Некоммерческая организация Consumer Watchdog, ярый критик подхода властей Калифорнии к тестированию самоуправляемых автомобилей, сравнивает технологию с видеоиграми. «За исключением того, что на кону стоят жизни», – отмечает Джон М. Симпсон из Consumer Watchdog.

Многие компании отказались от использования удаленных операторов для управления автомобилями из-за беспокойства, что сотовый сигнал может неожиданно пропасть. В частности, Ford Motor тестировал такую систему в кампусе Технологического института Джорджии три года назад, но автомобиль постоянно терял сигнал 4G/LTE, из-за чего у оператора пропадало изображение. Специалисты пришли к выводу, что это происходило на переменах и после занятий, когда студенты подключались к интернету со своих смартфонов. «Если потерять связь с автомобилем на одну или две секунды, есть риск сбить пешехода», – говорит профессор Берт Брас, участвовавший в программе Ford.

Phantom Auto утверждает, что полагается сразу на нескольких мобильных операторов, поэтому может переключаться между ними, и отмечает на карте районы со слабым сигналом. Кроме того, стартап разрабатывает систему безопасной остановки автомобиля в случае потери сигнала.

Перевел Алексей Невельский