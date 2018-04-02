Фатальные аварии вызвали сомнения в безопасности самоуправляемых автомобилей

Люди за рулем машин Uber и Tesla с автопилотом не помогли избежать трагедий

Первое фатальное ДТП с использованием автопилота произошло 7 мая 2016 г.: Tesla Model S (на фото) врезалась в автотягач, переезжавший шоссе. Расследование «оправдало» автопилот (он был спроектирован, чтобы не ударить сзади идущую впереди машину) и выяснило, что погибший водитель Tesla, установив скорость 120 км/ч, перестал следить за дорогой NTSB via Florida Highway Patrol via AP

Недавние ДТП со смертельным исходом, в которых участвовали автомобили Uber и Tesla, вызывают вопросы относительно безопасности частично самоуправляемых автомобилей. Следователи продолжают выяснять, почему автомобиль Uber сбил насмерть пешехода 18 марта в Аризоне, а двигавшийся в режиме автопилота электромобиль Tesla Model X врезался в разделительный барьер на шоссе в Калифорнии 23 марта, в результате чего погиб водитель. В обоих случаях присутствие на водительском месте людей, которые могли взять управление под свой контроль, не помогло избежать трагедий.

Проблема заключается в неполной автоматизации таких автомобилей, считает Брайан Уокер Смит из Университета Южной Каролины. «Определенно будут новые инциденты, - говорит он. - Опасно, когда люди ощущают себя в большей безопасности, чем это есть на самом деле».

General Motors, Audi и другие автопроизводители постепенно выпускают системы автопилота, позволяющие водителям передавать им управление в определенных ситуациях. Считается, что эти технологии могут повысить безопасность вождения. Но некоторые эксперты обеспокоены, что такое сочетание человеческого и автоматического контроля может вселить в водителей ложное чувство безопасности, из-за которого они отвлекутся от дороги. GM утверждает, что технологии наблюдения за водителем обеспечивают его участие в процессе управления автомобилем. В свою очередь, Tesla разработала предупреждающие сигналы, которые заставляют водителей держать руки на руле, и подчеркивает в инструкциях, что они должны оставаться внимательными и ответственными за движение.

Именно из-за беспокойства по поводу потери концентрации водителями Alphabet отказалась от разработки частично самоуправляемых автомобилей и сосредоточилась на создании полностью автономных систем. Представители ее подразделения Waymo указывают на исследование регуляторов, выявившее, что водителям нужно 17 секунд, чтобы взять управление под контроль. За это время на шоссе автомобиль может проехать около 500 м.

Как утверждают автопроизводители, технологические компании и регуляторы, самоуправляемые автомобили помогут снизить число жертв дорожно-транспортных происшествий. По последним официальным данным, в США оно превысило 37 000 в 2016 г., в 94% случаев аварии происходят по вине людей.

Разработка новых сервисов, таких как самоуправляемые такси и автоматизированные дальнобойные грузоперевозки, может привести к созданию рынка размером в триллионы долларов, говорят аналитики. GM уверена, что сервисы, связанные с самоуправляемыми автомобилями, когда-нибудь будут приносить больше денег, чем ее нынешний бизнес, заявил в ноябре финансовый директор Чак Стивенс. По его словам, у самоуправляемых такси норма прибыли может достичь 20-30% к 2025 г., тогда как в прошлом году норма доналоговой прибыли GM в целом по миру составила 8,8%.

Лишь немногие автопроизводители планируют продавать полностью самоуправляемые автомобили в ближайшем будущем. Но в то же время они боятся отстать от конкурентов, пока будут доводить свои системы до совершенства, отмечает Марк Уэйкфилд из консалтинговой фирмы AlixPartners: «Можно проиграть, если вообще не соревноваться». Поэтому пока автопроизводители оснащают машины такими полуавтономными технологиями, как автоматические тормоза, адаптивный круиз-контроль и системы удержания автомобиля на полосе. В некоторых случаях они применяют более сложные системы, позволяющие совершать обгон на шоссе, но компьютер возвращает контроль водителю, если не может справиться с ситуацией.

Audi планирует выпустить новую систему, которая позволит водителям в пробках заниматься другими делами, например проверять электронную почту. Как заявил представитель компании, Audi «осторожно оценивает» спрос на технологии автопилота и ждет большей ясности со стороны регуляторов перед тем, как внедрять эту систему. Но гендиректор поставщика автомобильных комплектующих Visteon Сачин Лаванде ожидает, что к 2020 г. подобные технологии станут уже настолько распространены, что без них будет трудно продавать популярные модели.

Tesla в пятницу заявила, что автопилот был активирован перед фатальной аварией и руки водителя не находились на руле в течение шести секунд до столкновения с разделительным барьером. Компания утверждает, что водитель мог видеть барьер в течение пяти секунд и примерно 150 м, но не предпринял никаких действий. Национальный совет безопасности на транспорте США (NTSB) раскритиковал компанию за то, что она раскрыла детали следствия. NTSB заявил, что будет расследовать все аспекты аварии, в том числе предположения, что прежде этот водитель выражал беспокойство по поводу системы автопилота. Tesla утверждает, что у нее нет информации о жалобах водителя.

Ранее записи с камер наблюдения на автомобиле Uber, опубликованные полицией, показали, что находившийся за рулем водитель смотрел вниз, а не на дорогу в течение нескольких секунд перед тем, как машина сбила переходившую дорогу женщину. Автомобиль Uber был рассчитан на полностью автономную работу, но пока тестировался с водителем. Неизвестно, почему автопилот не сделал никакой попытки избежать столкновения с пешеходом.

По словам руководителя североамериканского подразделения Volkswagen Хинриха Вёбкена, участники автомобильной отрасли по-прежнему много думают о том, насколько безопасно передавать принятие критических решений машинам. «Технологически мы всегда будем придерживаться более безопасного, консервативного подхода», - заявил он на международном автосалоне в Нью-Йорке в марте.

Перевел Алексей Невельский

Самоуправляемые автомобили на дорогах