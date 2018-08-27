Big data поступит на службу ревизоров
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Технологии больших данных под рабочим названием «цифровой инспектор» помогут надзорным органам проводить проверки: собирать и анализировать данные об объектах надзора и по ним давать указания обычным инспекторам. Это предложение есть в плане мероприятий по цифровому госуправлению – новому направлению цифровой экономики («Ведомости» ознакомились с планом, подлинность подтвердили два человека, знакомых с ходом его обсуждения).
Для каждого вида государственного надзора профильное ведомство определит набор данных, нужных для оценки рисков, знает собеседник «Ведомостей», знакомый с ходом обсуждения плана цифрового госуправления. Это могут быть данные государственных информационных систем (ГИС) и ведомств, отчетность компаний в машиночитаемой форме, данные с датчиков интернета вещей, даже результаты общественного контроля, объясняет он. Алгоритмы и методику обработки данных, по его словам, предложит Минкомсвязи.
Крупные ведомства смогут не устанавливать специальный новый софт и вместо этого модернизируют существующие системы, рассказывают два собеседника «Ведомостей», знакомых с ходом обсуждения проекта. А региональные контрольно-надзорные органы смогут использовать доработанное «типовое облачное решение» для надзорных органов,
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