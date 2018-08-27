Технологии / Наукоемкие технологии

Big data поступит на службу ревизоров

Контрольно-надзорная деятельность осваивает «цифрового инспектора»
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Технологии больших данных под рабочим названием «цифровой инспектор» помогут надзорным органам проводить проверки: собирать и анализировать данные об объектах надзора и по ним давать указания обычным инспекторам. Это предложение есть в плане мероприятий по цифровому госуправлению – новому направлению цифровой экономики («Ведомости» ознакомились с планом, подлинность подтвердили два человека, знакомых с ходом его обсуждения).

Для каждого вида государственного надзора профильное ведомство определит набор данных, нужных для оценки рисков, знает собеседник «Ведомостей», знакомый с ходом обсуждения плана цифрового госуправления. Это могут быть данные государственных информационных систем (ГИС) и ведомств, отчетность компаний в машиночитаемой форме, данные с датчиков интернета вещей, даже результаты общественного контроля, объясняет он. Алгоритмы и методику обработки данных, по его словам, предложит Минкомсвязи.

Крупные ведомства смогут не устанавливать специальный новый софт и вместо этого модернизируют существующие системы, рассказывают два собеседника «Ведомостей», знакомых с ходом обсуждения проекта. А региональные контрольно-надзорные органы смогут использовать доработанное «типовое облачное решение» для надзорных органов, знают они.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике