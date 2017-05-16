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Статья опубликована в № 4321 от 16.05.2017 под заголовком: Закон большого брата

Чиновники задумали создать госоператора для сбора больших пользовательских данных с операторов

Платить за это предлагается самим операторам – 2% рекламных доходов
  • Павел Кантышев,
  • Анастасия Голицына,
  • Елизавета Серьгина
  • / Ведомости

Для регулирования больших пользовательских данных (БПД, см. врез) может появиться специальная структура, следует из проекта поправок в закон «Об информации» («Ведомости» ознакомились с текстом). Она будет собирать их со всех операторов таких данных, ими могут быть как госорганы, так и юридические или физические лица. Для финансирования работы госоператора может быть создан специальный фонд. Пополнять его будут ежеквартальные отчисления операторов БПД с доходов от обработки данных для рекламной деятельности. Ставка может составить 2%.

Согласно отчетности компаний, в I квартале 2017 г. «Яндекс» заработал на рекламе 19 млрд руб., а Mail.Ru Group – 4,8 млрд руб. Таким образом, отчисления в фонд могли бы составить 380 млн и 96 млн руб. соответственно, подсчитали «Ведомости».

Об идее такого регулирования знают сотрудник профильного ведомства и сотрудник крупного интернет-холдинга. С версией законопроекта недавно ознакомилась и президент холдинга Infowatch, глава рабочей подгруппы «Интернет + общество» при администрации президента Наталья Касперская, сообщила она «Ведомостям». Рабочая группа, которую возглавляет помощник президента Игорь Щеголев, создана для исполнения поручений Владимира Путина по итогам форума «Интернет-экономика» в декабре 2015 г. Знает о такой идее и человек, близкий к одному из операторов связи.

Госоператором БПД может быть радиочастотная служба при Роскомнадзоре (в ее состав входит ФГУП «Главный радиочастотный центр»), а реестр операторов БПД может вести сам Роскомнадзор, следует из текста документа. Контроль за обработкой БПД документ также предлагает отдать Роскомнадзору.

Хотя чиновники давно говорят о необходимости регулирования БПД (см. врез), кто автор законопроекта, выяснить не удалось. Два человека, близких к Роскомнадзору (подчиняется Минкомсвязи), говорят, что ведомство участвовало в разработке проекта. Человек, близкий к Минкомсвязи, указывает на это министерство. Сотрудник оператора связи называет разработчиком документа Фонд информационной демократии. Его президент Илья Массух это опроверг. В комитет Госдумы по информационным технологиям такой законопроект не поступал, сообщил его председатель Леонид Левин.

Эволюция термина

Сначала чиновники говорили в целом о регулировании больших данных (big data): еще летом прошлого года и Щеголев, и Жаров пользовались именно этим термином. Но термин «большие данные» распространяется на любые данные, а не только на информацию о пользователях, поэтому позже чиновники уточнили терминологию. К концу прошлого года получил распространение термин БПД – он фигурировал прежде всего в выступлениях участников подгруппы «Интернет + общество». В отличие от персональных данных, которые идентифицируют человека, БПД – это массивы обезличенных пользовательских данных. БПД после обработки из-за своего объема позволяют идентифицировать их владельца: это предпочтения пользователя в интернете, социальные связи и круг общения. Такие данные собирают поисковые системы, социальные сети и операторы связи, чтобы лучше таргетировать рекламу и предоставлять подходящие тарифы.

Представители Минкомсвязи и Роскомнадзора отказались от комментариев.

Свободное обращение БПД в интернете несет риски, а защиту могут обеспечить законодательное регулирование и специальные технические средства, говорила в ноябре Касперская. Под регулированием рынка БПД она понимает локализацию таких данных, обеспечение равных условий для российских и зарубежных игроков, а также подготовку стандарта пользовательского соглашения. Тогда же Щеголев обещал отрегулировать использование компаниями БПД: заниматься этим должна была подгруппа Касперской.

«И еще можно мне все-таки про безопасность?» – обратилась к президенту Касперская в ходе его встречи с представителями IT-отрасли, которая состоялась на форуме «Интернет-экономика» в декабре 2015 г. Она говорила Путину о необходимости регулирования личных данных россиян – это «информация о перемещениях, контактных, политических пристрастиях, уровнях дохода, привычках, круге друзей, высказываниях и проч.» (цитаты с сайта Кремля).

Она подчеркивала, что это более широкое понятие, чем персональные данные.

Игорь ЩеголевПомощник Президента
Данные стали ресурсом, а каждого человека можно сравнить с нефтяной вышкой. Причем человек нередко еще и платит, чтобы отдать свои данные бизнесу. Это серьезная проблема, и впору говорить, чтобы бизнес не злоупотреблял данными, получаемыми от пользователей.

Пока рабочая группа обсуждает необходимость такого законопроекта, сказала «Ведомостям» в пятницу Касперская. Массух, возглавляющий другую подгруппу, «Интернет + суверенитет», призывает не спешить с регулированием БПД: к осени нужно сформулировать точное определение этих данных.

Сначала о регулировании пользовательских данных говорил в основном Щеголев. В ноябре 2016 г. к этой теме подключилось Минкомсвязи и Институт развития интернета (ИРИ). Они с Координационным центром национального домена сети интернет (КЦ) создали рабочую группу, в нее вошли замминистра связи Алексей Соколов и предправления ИРИ, советник президента по интернету Герман Клименко. Задачей группы была разработка предложений по регулированию использования данных пользователей рунета со стороны интернет-отрасли: «Плохо, если без нашего участия будут приняты какие-то регулирующие документы», – объяснял Клименко.

БПД надо отделить от собственно персональных данных, говорил Соколов в ноябре. Свое регулирование, по его мнению, нужно для обезличенных пользовательских данных и для машинных данных интернета вещей.

В нынешнем виде законопроект не может быть принят хотя бы из-за того, что прописанная в тексте передача БПД единому оператору не предполагает их защиты – а именно ради их безопасности должно создаваться регулирование, уверена Касперская.

Александр ЖаровГлава Роскомнадзора
Это должно быть государственно-частное партнерство <...> которое будет определять рамки распространения национальной big data, т. е. <...> в каких объемах она может передаваться, как, по каким каналам, а также необходимый уровень защиты.

Подобная инициатива плохо повлияет на развивающийся рынок больших данных, который нуждается в более гибком регулировании, заявил представитель Mail.ru Group. По его словам, инициатива бьет по несуществующей проблеме – крупным игрокам, которые в состоянии заботиться о данных пользователей, но ничего не делает с черным оборотом данных со стороны мелких игроков. Мультиплицирование хранения данных увеличивает риски, добавляет он. Даже в Китае рынок пришел к идее саморегулирования, и подобную модель, по мнению холдинга, было бы правильно применить и в России. С идеей саморегулирования согласен директор «Мегафона» по связям с госорганами Дмитрий Петров, но законопроект не комментирует.

МТС ознакомилась с проектом и не поддерживает его, поскольку он создает дополнительные препоны цивилизованному рынку, а госоператор чреват необоснованной монополией, говорит представитель МТС Дмитрий Солодовников. Отчисление 2% на поддержание госоператора он называет абсолютно нерыночной историей. Представитель «Вымпелкома» отказалась от комментариев. Представитель «Яндекса» не предоставил комментариев по существу.

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