Самый большой iPhone. Главное с презентации Apple

Компания показала сразу три новых iPhone и Apple Watch с функцией контроля сердца

Все три новых смартфона являются более продвинутыми модификациями iPhoneX Marcio Jose Sanchez / AP

В Калифорнии завершилась традиционная ежегодная презентация новых устройств Apple. Компания показала три новых iPhone, в том числе самую большую в истории версию аппарата, а также бюджетную модель. Кроме того, Apple обновила линейку часов.

iPhone XS и iPhone XS Max

Новые модели iPhone – XS и XS Max. У модели XS диагональ будет 5,8 дюйма, как и у вышедшего в прошлом году iPhone X. Модель XS Max будет с экраном 6,5 дюйма, и это самый большой iPhone в истории. Новые смартфоны будут поддерживать технологию eSim, которая позволяет работать в сетях сразу двух операторов, однако в России эта опция будет недоступна.

Новый процессор A12 Bionic — самый быстрый и мощный в истории iPhone, у него шесть ядер. При этом iPhone XS работает без подзарядки на 30 минут дольше, чем iPhone X, а iPhone XS Max — на полтора часа дольше.

Модели XS и XS Max будет оснащены камерой в 12 мп и двукратным оптическим зумом, а также дисплеем OLED — обеспечивает самую высокую плотность пикселей среди всех устройств Apple.

Расширила Apple и цветовую линейку корпусов из нержавеющей стали. К двум стандартным серебристым оттенкам добавится и золотистый цвет.

Цена: новые смартфоны будут выпускаться с памятью 64 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ по цене от 87 990 руб. и от 96 990 руб.

Когда появятся в России: 28 сентября, во вторую волну продаж. Первая волна продаж начнется 21 сентября (предзаказ с 14 сентября), в нее попали США, Австралия, Великобритания, Германия, Гонконг, Дания, Испания, Италия, Канада, Китай, ОАЭ, Сингапур, Швейцария, Швеция, Франция и Япония.

iPhone XR

Apple показала новую бюджетную модель нового поколения iPhone. Аппарат получил экран с диагональю 6,1 дюйма, LCD-экран (менее совершенная технология, чем OLED), камеруна 12 мп с одним объективом. Алюминиевый корпус будет выполнен в шести цветах: белом, чёрном, синем, жёлтом, красном и коралловом. Процессор как на премиальном iPhone XS, и также доступна функция eSim.

iPhone XR будет работать на полтора часа дольше iPhone 8 Plus.

Цена: от 64 990 руб. до 77 990 руб. для смартфонов с памятью 64, 128 и 256 Гб.

Когда появится в России: будет доступен для предзаказа с 19 октября, появится в продаже с 26 октября.

Apple Watch Series 4

Дисплей новых Apple Watch на 30% больше предыдущего, динамики – на 50% мощнее. Часы будут способны фиксировать падение владельца и вызывать скорую помощь, если он не поднимается слишком долго. Также новые Apple Watch оснащены датчиком сердечной активности, то есть еще больше заточены под контроль физического состояния владельца. Однако приложение ECG (ЭКГ), чтобы хранить данные электрокардиограммы, будет доступно позднее и только в США. На новых Apple Watch также появится приложение «Рация» – новый способ связи через WiFi или сотовую сеть.

Цена: новая модель Apple Watch будет стоить в России от 31 990 руб., с ее появлением предыдущие Apple Watch Series 3 подешевеют до 22 990 руб.

Когда появятся в России: 28 сентября. Первая волна продаж начнется 21 сентября (предзаказ).

У iPhone XS будет диагональ 5,8 дюйма, более продвинутая Face ID