Технологии / Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4677 от 18.10.2018 под заголовком: Банки поделятся тайной связи

Предложенные ЦБ методы борьбы с мошенниками нарушают тайну связи

Об этом регулятора предупредила большая тройка операторов – МТС, «Мегафон» и «Вымпелком»
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Операторы большой тройки – МТС, «Мегафон» и «Вымпелком» сообщили ЦБ, что обеспокоены его новым проектом указания об информационном обмене с банками о кибератаках, рассказали «Ведомостям» сотрудники трех операторов. Такое письмо они направили Банку России на прошлой неделе, указывает один из них. Еще месяц назад – 5 сентября – регулятор закрыл общественное обсуждение своего проекта указания.

Согласно документу ЦБ планирует собирать широкий перечень сведений о кибератаках, в том числе банки должны будут передать регулятору данные об устройстве, с помощью которого пытались похитить деньги. А именно – IP-адрес, индивидуальный номер абонента (IMSI), а также международный идентификатор мобильного устройства (IMEI). В проекте указания говорится, что все эти данные банки должны сообщать ЦБ, но только при «технической возможности ее получения». Регулятор же планирует частью информации из своей базы данных делиться с банками, чтобы помочь им бороться с мошенниками.

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