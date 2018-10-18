Предложенные ЦБ методы борьбы с мошенниками нарушают тайну связи

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ЦБ намерен получить всю информацию о тайной связи Андрей Гордеев / Ведомости

Операторы большой тройки – МТС, «Мегафон» и «Вымпелком» сообщили ЦБ, что обеспокоены его новым проектом указания об информационном обмене с банками о кибератаках, рассказали «Ведомостям» сотрудники трех операторов. Такое письмо они направили Банку России на прошлой неделе, указывает один из них. Еще месяц назад – 5 сентября – регулятор закрыл общественное обсуждение своего проекта указания.

Согласно документу ЦБ планирует собирать широкий перечень сведений о кибератаках, в том числе банки должны будут передать регулятору данные об устройстве, с помощью которого пытались похитить деньги. А именно – IP-адрес, индивидуальный номер абонента (IMSI), а также международный идентификатор мобильного устройства (IMEI). В проекте указания говорится, что все эти данные банки должны сообщать ЦБ, но только при «технической возможности ее получения». Регулятор же планирует частью информации из своей базы данных делиться с банками, чтобы помочь им бороться с мошенниками.