Предложенные ЦБ методы борьбы с мошенниками нарушают тайну связи
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Операторы большой тройки – МТС, «Мегафон» и «Вымпелком» сообщили ЦБ, что обеспокоены его новым проектом указания об информационном обмене с банками о кибератаках, рассказали «Ведомостям» сотрудники трех операторов. Такое письмо они направили Банку России на прошлой неделе, указывает один из них. Еще месяц назад – 5 сентября – регулятор закрыл общественное обсуждение своего проекта указания.
Согласно документу ЦБ планирует собирать широкий перечень сведений о кибератаках, в том числе банки должны будут передать регулятору данные об устройстве, с помощью которого пытались похитить деньги. А именно – IP-адрес, индивидуальный номер абонента (IMSI), а также международный идентификатор мобильного устройства (IMEI). В проекте указания говорится, что все эти данные банки должны сообщать ЦБ, но только при «технической возможности ее получения». Регулятор же планирует частью информации из своей базы данных делиться с банками, чтобы помочь им бороться с мошенниками.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}