Технологии / Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4684 от 29.10.2018 под заголовком: Укрепление «Цитадели»

Сергей Солдатенков займется исполнением закона Яровой

После «Мегафона» он войдет в совет директоров холдинга «Цитадель»
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В августе этого года гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков анонсировал, что вскоре оставит свой пост. Его новым местом работы станет холдинг «Цитадель» (разрабатывает IT-системы в области информационной безопасности, преимущественно для исполнения закона Яровой). О том, что Солдатенков войдет в совет директоров холдинга, «Ведомостям» сообщила представитель «Цитадели» Юлия Остроухова. По данным собеседника «Ведомостей» в одном из партнеров «Цитадели», Солдатенков может возглавить совет директоров «Цитадели». Это обстоятельство Остроухова не прокомментировала.

По словам Остроуховой, переход состоится не ранее 14 ноября, но и не позже января 2019 г. Собрание акционеров «Мегафона», которое рассмотрит предложенную советом директоров оператора кандидатуру нового гендиректора, состоится 13 ноября.

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