Технологии / Телекоммуникации

Назначен новый гендиректор «Мегафона»

С двоевластием в руководстве оператора покончено
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Гендиректором «Мегафона» станет Геворк Вермишян, занимавший пост исполнительного директора оператора. Такое предложение выдвинул совет директоров «Мегафона», его рассмотрят на собрании акционеров 13 ноября. Об этом сообщила пресс-служба компании. Предшественник Вермишяна на посту гендиректора Сергей Солдатенков анонсировал свой уход с этого поста в августе. «В сентябре-октябре будем обсуждать с акционерами вопрос о преемнике. Считаю это правильным и ответственным подходом с точки зрения развития бизнеса», – рассказал он тогда в интервью РБК.

Солдатенков и Вермишян делили полномочия с ноября прошлого года. Пост исполнительного директора появился в «Мегафоне» еще раньше – в 2015 г. Но с тех пор как в декабре 2016 г. его покинул Евгений Чермашенцев, этот пост оставался вакантным до прихода Вермишяна. Солдатенков курировал связи с акционерами и госструктурами, а также отвечал за ключевые госпроекты «Мегафона», среди которых участие оператора в программе развития цифровой экономики, подготовке «Мегафона» к работе на чемпионате мира по футболу 2018 г. Исполнительный директор руководит «дочками» и филиалами оператора, сетевым строительством, следит за выполнением стратегии развития, рассказывали ранее «Ведомостям» человек, знакомый с менеджерами «Мегафона», и собеседник, знакомый с руководством контролирующего акционера «Мегафона» USM Holding.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике