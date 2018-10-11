Назначен новый гендиректор «Мегафона»

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Геворк Вермишян назначен гендиректором «Мегафона» Евгений Разумный / Ведомости

Гендиректором «Мегафона» станет Геворк Вермишян, занимавший пост исполнительного директора оператора. Такое предложение выдвинул совет директоров «Мегафона», его рассмотрят на собрании акционеров 13 ноября. Об этом сообщила пресс-служба компании. Предшественник Вермишяна на посту гендиректора Сергей Солдатенков анонсировал свой уход с этого поста в августе. «В сентябре-октябре будем обсуждать с акционерами вопрос о преемнике. Считаю это правильным и ответственным подходом с точки зрения развития бизнеса», – рассказал он тогда в интервью РБК.

Солдатенков и Вермишян делили полномочия с ноября прошлого года. Пост исполнительного директора появился в «Мегафоне» еще раньше – в 2015 г. Но с тех пор как в декабре 2016 г. его покинул Евгений Чермашенцев, этот пост оставался вакантным до прихода Вермишяна. Солдатенков курировал связи с акционерами и госструктурами, а также отвечал за ключевые госпроекты «Мегафона», среди которых участие оператора в программе развития цифровой экономики, подготовке «Мегафона» к работе на чемпионате мира по футболу 2018 г. Исполнительный директор руководит «дочками» и филиалами оператора, сетевым строительством, следит за выполнением стратегии развития, рассказывали ранее «Ведомостям» человек, знакомый с менеджерами «Мегафона», и собеседник, знакомый с руководством контролирующего акционера «Мегафона» USM Holding.