Гендиректору «Мегафона» найдут преемника

В «Мегафон» Солдатенков пришел в 2003 г. на пост гендиректора и занимал его до апреля 2012 г. Максим Стулов / Ведомости

«В сентябре-октябре будем обсуждать с акционерами вопрос о преемнике. Считаю это правильным и ответственным подходом с точки зрения развития бизнеса», – рассказал в интервью РБК гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков.

В начале следующего года заканчивается контракт Солдатенкова, работавшего в «Мегафоне» и связанных с ним структурах с начала 1990-х гг. Впервые Солдатенков занял пост гендиректора в 2003 г. и занимал его до апреля 2012 г., когда его сменил партнер контролирующего акционера «Мегафона» Алишера Усманова по медиахолдингу ЮТВ Иван Таврин.

С июля 2012 г. Солдатенков возглавлял совет директоров компании, в 2015 г. он был переизбран на этот пост в третий раз. В июле 2016 г. акционеры «Мегафона» вновь утвердили Солдатенкова гендиректором. Его пригласили, чтобы исправить ситуацию [с финансовыми результатами], рассказывал «Ведомостям» знакомый акционеров.

С октябре 2017 г. Солдатенков делил полномочия с исполнительным директором оператора Геворком Вермишяном. Такой пост появился в «Мегафоне» в 2015 г., но с тех пор как в декабре 2016 г. его покинул Евгений Чермашенцев, оставался вакантным. Солдатенков курировал связи с акционерами и госструктурами, а также отвечал за ключевые госпроекты «Мегафона», среди которых участие оператора в программе развития цифровой экономики, подготовке «Мегафона» к работе на чемпионате мира по футболу 2018 г., рассказывали «Ведомостям» человек, знакомый с менеджерами «Мегафона», и собеседник, знакомый с руководством USM Holding (контролирует «Мегафон»). А исполнительный директор должен будет руководить «дочками» и филиалами оператора, сетевым строительством, следить за выполнением стратегии развития, продолжают собеседники «Ведомостей».

В сентябре 2017 г. собеседники «Ведомостей» называли Вермишяна одним из двух наиболее вероятных преемников Солдатенкова – по данным двух источников «Ведомостей», знакомых с руководством USM Group, Солдатенков осенью 2017 г. мог покинуть пост гендиректора. В тот же день оператор опроверг информацию об уходе, которого, впрочем, и не случилось. Другим наиболее вероятным преемником Солдатенкова собеседники «Ведомостей» называли коммерческого директора оператора Влада Вольфсона.