Почему «Мегафон» больше не хочет быть публичной компанией

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Андрей Гордевв / Ведомости

Если сейчас в присутствии менеджеров «Мегафона» назвать компанию мобильным или сотовым оператором, можно несколько подпортить им настроение: уже больше года компания именует себя оператором цифровых возможностей или компанией «интегрированных цифровых коммуникаций». Такое словосочетание употребил, например, гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков, объясняя его новую стратегию.

Именно к стратегии, принятой в мае 2017 г., оператор апеллировал на прошлой неделе, когда сообщил, что решил отказаться от статуса публичной компании и выкупить находящиеся в свободном обращении акции. Это недешево – выкуп обойдется до $1,25 млрд, для чего придется занимать. При этом, например, капитальные затраты оператора в 2018 г. могут достичь 80 млрд руб., а сумма дивидендов за 2017 г., которые не выплатит оператор (впервые с 2012 г.), могла бы составить 24,6 млрд руб. О решении не платить дивиденды оператор сообщил 15 марта – спустя неделю после того, как был зарегистрирован специальный сайт для подачи заявок о выкупе акций.