«Мегафон» объявил о делистинге с Лондонской биржи

Совет директоров «Мегафона» пришел к выводу, что статус публичной компании «не является стратегическим приоритетом» оператора Дмитрий Новожилов / Ведомости

Совет директоров «Мегафона» одобрил делистинг глобальных депозитарных расписок (GDR) с Лондонской фондовой биржи (LSE). Об этом говорится в сообщении оператора.

Совет директоров «Мегафона» пришел к выводу, что статус публичной компании «не является стратегическим приоритетом» оператора, отмечается в сообщении. «Предложенный делистинг отражает масштаб стратегических изменений, которые нам необходимо осуществить, чтобы завершить трансформацию «Мегафона» в цифровой бизнес в самом сердце новой цифровой экосистемы в России», - заявил исполнительный директор «Мегафона» Геворк Вермишян. Его слова приводятся в сообщении.

Перед делистингом «Мегафон» намерен выкупить до 128,95 млн обыкновенных акций и GDR (20,8% всех выпущенных и размещенных акций компании). Цена выкупа акций и GDR «Мегафона» составит $9,75. Сделка подразумевает премию в 8,3% ($0,75) к стоимости GDR «Мегафона» на закрытии торгов LSE 13 июля и премию в 20,3% ($1,64) к цене обыкновенных акций на закрытии торгов Московской бирже в тот же день.

Выкуп акций проведет дочерняя структура компании MegaFon Investments Cyprus Limited (MICL). Крупнейшие акционеры оператора - USM Group Алишера Усманова и группа Газпромбанка - не будут участвовать в обратном выкупе акций. Компания проведет сделки с 16 июля до 22 августа.

В то же время совет директоров «Мегафона» решил пока не проводить делистинг обыкновенных акций с Московской биржи. В сообщении уточняется, что отказ от такой сделки обусловлен ее сложностью и потенциальными затратами на процедуру. После сделки с миноритарными акционерами обыкновенные акции «Мегафона» будут переведены из первого уровня листинга (высшего котировального списка) на третий, указывается в сообщении. По окончании сделки «Мегафон» вновь вернется к вопросу делистинга с Московской биржи.

Компания поясняет, что принятые изменения обусловлены новой стратегией компании, о которой было объявлено в мае прошлого года. По словам Вермишяна, амбициозные планы оператора могут создать «значительный дополнительный риск для миноритарных акционеров» и потребовать отказа от «предыдущей щедрой политики выплаты дивидендов». Это, в свою очередь, - негативно повлиять на показатели компании.

В мае 2017 г. «Мегафон» представил инвесторам новую стратегию, согласно которой компания ставит перед собой цель - эволюционировать, создав в том числе новые бренды, и адаптироваться к новому, цифровому миру. «Ввиду этого и сохраняющейся нестабильной внешней среды для нашего капитала, совет, учитывая текущую ситуацию, пришел к выводу, что будет правильным предложить нашим миноритарным акционерам возможность выхода с премией к текущим торговым ценам, если они хотят ее принять», - говорится в пресс-релизе оператора.

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