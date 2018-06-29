«Мегафону» не хватает независимых директоров

Андрей Гордеев / Ведомости

Московская биржа предупредила «Мегафон» о необходимости до 1 августа устранить несоответствие состава совета директоров правилам первого уровня листинга биржи, где обращаются акции оператора. Об этом в пятницу сообщил представитель оператора на годовом общем собрании акционеров.

Согласно правилам листинга, в совете должно быть не менее трех независимых директоров. А собрание акционеров «Мегафона» в середине января утвердило новый состав совета, в который вошли не три независимых директора, как было ранее, а лишь два - председатель совета директоров 3 step IT Group Яркко Вейалайнен и гендиректор Nortal Oy Харри Копонен.

По словам представителя «Мегафона», оператор обсуждает с биржей различные сценарии: например, признание одного из членов совета директоров независимым. Представитель биржи говорит, что помимо такого варианта компания может доизбрать независимого директора в совет. В противном случае компания может опуститься с первого уровня листинга на второй, сообщил представитель «Мегафона».

Основные торги «Мегафона» происходят на Лондонской бирже, напоминает начальник управления инвестиций УК «Райффайзен капитал» Владимир Веденеев. На московской же снижение уровня листинга окажет влияние лишь на пенсионные фонды, у которых есть жесткие требования по уровню листинга, рассказывает он. С ним соглашается портфельный управляющий УК «Капиталъ» Вадим Бит-Аврагим: к первому уровню листинга московской биржи чувствительны инвестиции пенсионных накоплений, и в случае возможной потери «Мегафоном» первого уровня листинга они должны будут выйти из этих инвестиций.

Однако значительную часть средств пенсионные фонды предпочитают вкладывать не в акции, а в облигации, так что вряд ли гипотетическое понижение уровня листинга способно повлиять на котировки «Мегафона», заключают Веденеев и Бит-Аврагим.