Статья опубликована в № 4329 от 26.05.2017 под заголовком: Реновация «Мегафона»
«Мегафон» представил новую стратегию развития и дивидендную политику
Компания не будет учитывать результаты Mail.ru при выплате акционерам
- Елизавета Серьгина
- / Ведомости
«Мегафон» собирается эволюционировать
Евгений Разумный / Ведомости
В четверг «Мегафон» представил инвесторам новую стратегию: компания поставила перед собой цель – эволюционировать и адаптироваться к новому, цифровому миру.
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