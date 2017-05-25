«Мегафон» может выплатить 20 млрд рублей дивидендов

Совет директоров ПАО «Мегафон» рекомендовал выплатить дивиденды за 2016 г. в размере 20 млрд руб., или 32,25 руб. на обыкновенную акцию (или GDR), говорится в сообщении компании.

В случае одобрения сумма дивидендов с учетом промежуточных за 2016 г. составит 40 млрд руб., что соответствует 64,5 руб. на обыкновенную акцию (или GDR).

Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по данным реестра на 11 июля декабря. Годовое собрание акционеров состоится 30 июня 2017 г.

В течение 2016 г. «Мегафон» дважды выплачивал промежуточные дивиденды – за I квартал и 9 месяцев 2016 г. В сумме – 20 млрд руб.

Текущая дивидендная политика «Мегафона» предполагает выплаты в размере 70% от свободного денежного потока или 50% от чистой прибыли за год с условием сохранения долга на уровне 1,2–1,5 к OIBDA. По итогам 2016 г. свободный денежный поток «Мегафона» вырос на 12,8% до 47 млрд руб. Чистая прибыль в прошлом году составила 25,5 млрд руб., что на 34,7% ниже, чем в 2015 г. Отношение чистого долга к OIBDA составило 1,6.

В четверг «Мегафон» объявил, что обновляет дивидендную политику, которая определяет минимальный объем дивидендов на уровне 70% от свободного денежного потока для акционеров группы без включения результатов Mail.ru. При этом отношение чистого долга к OIBDA не должно превышать значение 2 без учета финансовых результатов Mail.ru. На конец I квартала 2017 г. долг составил на уровне 1,91 к OIBDA.