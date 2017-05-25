Чистая прибыль «Мегафона» по МСФО за I квартал 2017 года упала в 2,1 раза, до 4,2 млрд рублей

Чистая прибыль «Мегафона» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам I квартала 2017 г. уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом годом ранее в 2,1 раза и составила 4,2 млрд руб. Как следует из отчета «Мегафона», прибыль, относящаяся к собственникам компании, снизилась в 2,6 раза до 3,9 млрд руб.

Выручка за отчетный период в годовом выражении с учетом консолидации результатов Mail.ru увеличилась на 14,8% и достигла 86,25 млрд руб.