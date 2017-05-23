«Мегафон» предложит пострадавшим от сбоя абонентам свои услуги в качестве компенсации

Каждому клиенту «Мегафона», оказавшемуся в зоне аварии 19 мая, оператор предложит три варианта компенсации: 50 минут голосовой связи и 1 ГБ мобильного интернета, 2 ГБ мобильного интернета либо бесплатный просмотр одного из новых фильмов на «Мегафон.ТВ». Об этом говорится во втором обращении гендиректора компании Сергея Солдатенкова к абонентам, опубликованном на странице компании «В контакте» с утра. В нем Солдатенков еще раз извинился перед абонентами, пострадавшими во время аварии.

«Сейчас главная задача для нашей компании и для меня лично – это обеспечить для вас самую надежную связь самого лучшего качества. Наша команда сделает все для того, чтобы ни у кого из вас не было сомнений в правильности выборе «Мегафона» своим оператором связи», – говорится в заявлении Солдатенкова.

Он также напомнил, что причиной аварии стал сбой программного обеспечения одного из ключевых элементов сети.

Активация компенсации возможна до 31 мая, использование – до 30 июня, сообщил представитель компании.

Сейчас среди абонентов «Мегафона» больше 50% - обладатели пакетных тарифов (то есть те, у кого уже подключены пакеты минут и трафика), говорит гендиректор Telecomdaily Денис Кусков. Он подсчитал, что компенсации, предложенные «Мегафоном» составляют примерно половину услуг от среднего месячного пакета. Если на время использования компенсации можно будет отказаться от текущего пакета или приостановить его действие, то это справедливая ситуация, отмечает эксперт. Если же такой возможности не предусмотрено, то это не самое лучшее предложение для тех, у кого подключены пакетные тарифы. Ведь как правило, люди не до конца используют свой набор услуг, отмечает Кусков. Представитель оператора не уточнил, можно ли отказаться от текущего пакета на время использования компенсации.

В пятницу, 19 мая, абоненты «Мегафона» в Москве, Нижнем Новгороде и еще нескольких городах Поволжья не могли звонить и пользоваться мобильным интернетом. Те же проблемы были и у абонентов «Скартела» (бренд Yota), принадлежащего «Мегафону» и работающего на его сети. О том, что связь восстановлена, оператор сообщил вечером 19 мая. Сотрудники конкурентов «Мегафона» объясняли произошедшее неполадками в HLR (Home Location Register), системе оператора, хранящей данные sim-карт абонентов. Солдатенков назвал аварию следствием ошибки программного обеспечения.