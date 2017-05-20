«Мегафон» пообещал компенсацию пострадавшим от сбоя абонентам

Генеральный директор «Мегафона» Сергей Солдатенков сообщил, что технический сбой, который произошел в сети накануне, полностью устранен. «Минувшей ночью и утром мы провели необходимые работы по восстановлению полноценной работы сети и окончательной ликвидации последствий ошибки программного обеспечения», — приводятся слова Солдатенкова на странице «Мегафона» во «ВКонтакте».

По его словам, это первая авария такого масштаба в истории компании. Солдатенков пообещал компенсацию пострадавшим от сбоя абонентам. «Тем абонентам, кого затронула авария, мы предоставим компенсацию; о деталях сообщим дополнительно в начале рабочей недели», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что причиной сбоя стала авария одного из элементов сетевого оборудования. Авария затронула хранилище данных. Сбой произошел в системе HLR (Home Location Register) — программно-аппаратном комплексе, который отвечает за регистрацию абонентов в сети.