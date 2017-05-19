«Мегафон» частично восстановил связь

PR-директор «Мегафона» Петр Лидов рассказал «Ведомостям», что сбой произошел из-за неполадок в работе программного обеспечения Hewlett-Packard. Суть в том, что в пиковые периоды работы сети этот софт не смог выдержать нагрузки. Сейчас обе компании работают над решением ситуации. Также, говорит Лидов, «Мегафон» собственными силами пытается найти альтернативные решения проблемы, в том числе перенаправляет трафик из загруженных регионов в менее загруженные. По его словам, связь уже восстановлена в Самаре, Казани и Саратове. Лидов не дает прогнозов по полному устранению этой неполадки, но надеется, что это произойдет в течение нескольких часов.

В пятницу абоненты «Мегафона» не могли совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом. На проблемы со связью жаловались абоненты оператора в Москве, Нижнем Новгороде и еще нескольких городах Поволжья. Аналогичные проблемы были и у абонентов «Скартела» (бренд Yota), принадлежащего «Мегафону» и работающего на его сети. В Москве и нескольких других городах наблюдаются временные сложности с голосовой связью, подтвердил в пятницу представитель оператора. По его словам, мобильный интернет продолжал работать в обычном режиме. Через несколько часов оператор предложил своим абонентам совершать звонки через мессенджеры. Мобильные корпоративные телефоны сотрудников «Мегафона» в течение дня также были не доступны.

«Вымпелком» также фиксировал обращения абонентов Москвы и городов Поволжья с жалобами на невозможность дозвониться на телефоны абонентов «Мегафона», говорит представитель оператора. Сети МТС и «Вымпелкома» и «T2 РТК холдинга» (бренд Tele2) работали в штатном режиме, сообщают представители этих операторов.

Произошла авария одного из элементов сетевого оборудования, ранее сообщал представитель «Мегафона» на вопрос о причинах массового сбоя связи. Авария затронула хранилище данных, знает знакомый нескольких менеджеров «Мегафона». Сотрудники двух операторов уточнили, что сбой произошел в системе HLR (Home Location Register) - программно-аппаратном комплексе, который отвечает за регистрацию абонентов в сети . HLR обслуживает работу сетей 2G и 3G и представляет собой большую базу данных для хранения абонентских данных. Речь идет о базе данных о sim-картах абонентов и в случае неполадок в этом комплексе базовые станции просто не могут «найти» sim-карту абонента, объясняет один из собеседников. Cвязаны ли сбои связи с проблемами в HLR, представитель «Мегафона» не раскрыл. Гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов подтверждает, что нарушения связи из-за сбоя в системе HLR вполне возможны. HLR представляет собой реестр, где помимо прочего прописывается местонахождение абонента в данный абонент, говорит он. Вопрос в том, как быстро «Мегафон» восстановит функционал этой базы данных, каким образом резервировались ее данные и как быстро они их восстановят, рассуждает Анкилов.

За несколько дней до сбоя компьютеры «Мегафона» оказались заражены вирусом, известным как WannaCry, который блокирует устройства и требует с пользователей $300 (£230) в биткоинах за разблокировку. Заражение распространилось на компьютеры колл-центра оператора и розничную сеть, рассказывал тогда PR-директор оператора Петр Лидов. С прошедшей вирусной атакой сбой в работе сети не связан, уверяет представитель оператора.

Предыдущий крупный сбой в работе сотовой связи произошел в январе 2016 г. в сети «Вымпелкома», но тогда он затронул лишь Москву. Тогда один из собеседников «Ведомостей», близкий к «Вымпелкому», также объяснял сбой аварией в системе HLR. На московские номера «Вымпелкома» тогда было трудно дозвониться из сетей других сотовых операторов. Еще один крупный сбой в работе сотовой связи, и тоже в пределах Москвы, произошел в октябре 2015 г. Тогда в течение нескольких дней абоненты «Вымпелкома» не могли дозвониться до абонентов сотового оператора Yota, и в технических проблемах операторы винили друг друга.

Количество абонентов, пострадавших от сбоя, «Мегафон» не раскрывает. Не приводят представители оператора и оценку потерь самого «Мегафона» из-за аварии. Потери в мобильной выручке «Мегафона» незначительны, поскольку существенная доля абонентов оператора пользуется пакетными тарифами и, соответственно, платит сразу за месячный пакет услуг, рассуждает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Котировки бумаг «Мегафона» на масштабный сбой сети не отреагировали. К 15.30 мск глобальные депозитарные расписки (GDR) «Мегафона» на Лондонской бирже подорожали на 1,12% до $11,06 за бумагу.

Скорее всего, не приведет сбой и к расходам оператора, в случае если абоненты будут требовать компенсации в суде. Большого смысла требовать у оператора возмещения за неоказанные услуги связи нет, считает управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский. В таких случаях закон установливает размер неустойки в 3% от стоимости платы за предоставление услуг связи, то есть от стоимости тарифа. Однако неустойка начисляется за каждый день, когда услуги связи не оказывались, следовательно, если перерыв был коротким, то смысла обращаться за взысканием нет, объясняет юрист. Если же перебои со связью стали причиной крупных убытков, в этом случае закон действительно предусматривает возможность их взыскания в полном объеме, однако на практике таких дел единицы и ожидать, что суд удовлетворит требования в полном объеме, не стоит, предупреждает Старинский.