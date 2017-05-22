Продажи sim-карт МТС в пятницу выросли вдвое

Продажи sim-карт МТС в пятницу, 19 мая, в Москве выросли в два раза, в Поволжье наблюдался пятикратный рост продаж. Об этом рассказал представитель МТС Дмитрий Солодовников. По его словам, посетители салонов МТС стали чаще обращаться с просьбой перенести номер на ее сеть (услуга MNP). Их количество, а также количество проданных sim-карт он не назвал.

Продажи контрактов МТС выросли во время масштабного сбоя на сети «Мегафона». В пятницу его абоненты в Москве, Нижнем Новгороде и еще нескольких городах Поволжья не могли звонить и пользоваться мобильным интернетом. Те же проблемы были и у абонентов «Скартела» (бренд Yota), принадлежащего «Мегафону» и работающего на его сети. О том, что связь восстановлена, оператор сообщил вечером 19 мая. Сотрудники конкурентов «Мегафона» объясняли произошедшее неполадками в HLR- (Home Location Register) системе оператора, хранящей данные sim-карт абонентов (представитель «Мегафона» это не подтвердил).

На следующий день его гендиректор Сергей Солдатенков в видеоролике пообещал компесацию всем – размер и форму оператор сообщит в начале недели.

«Вымпелком» отказался от комментариев, поскольку считает давать их неэтичным. В пятницу в «Т2 РТК холдинге» (Tele2) отмечался рост продаж в 2,5 раза по сравнению с обычным днем, утверждает его представитель Константин Прокшин.

Предыдущий крупный сбой сотовой связи произошел в январе 2016 г. в сети «Вымпелкома», но он затронул лишь Москву. Тогда собеседник «Ведомостей», близкий к «Вымпелкому», также объяснял сбой аварией в системе HLR. Еще один крупный сбой в работе сотовой связи, и тоже в Москве, произошел в октябре 2015 г.: несколько дней абоненты «Вымпелкома» не могли дозвониться до абонентов Yota, операторы перекладывали вину друг на друга.