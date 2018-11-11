Статья опубликована в № 4693 от 12.11.2018 под заголовком: образцов вредоносного ПО для macOS и iOS насчитывает коллекция «Лаборатории Касперского»
Какие вирусы угрожают пользователям Apple
Злоумышленники пользуются заблуждением, что ее устройства лучше защищены
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Устройства Apple считаются менее уязвимыми для вирусов, именно они все чаще становятся целью злоумышленников
Thomas Peter / Reuters
В конце сентября специалист по информационной безопасности, основатель компании Digita Security Патрик Уордл понял, как создатель вируса Fruitfly Mac Филипп Дурачинский на протяжении более 13 лет заражал компьютеры на операционной системе macOS, после чего воровал файлы, подслушивал пользователей и подглядывал за ними. Дурачинский, писал ZDnet, сканировал порты: через подключение к интернету или по внутренней сети он искал компьютеры со слабыми или отсутствующими паролями, устанавливал на них вредоносную программу.
ФБР арестовала Дурачинского в январе 2017 г., а в начале 2018 г. обвинения против него выдвинул минюст США.
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