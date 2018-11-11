Статья опубликована в № 4693 от 12.11.2018 под заголовком: образцов вредоносного ПО для macOS и iOS насчитывает коллекция «Лаборатории Касперского»

Какие вирусы угрожают пользователям Apple

Злоумышленники пользуются заблуждением, что ее устройства лучше защищены