IPhone Xs продается в России лучше предшественника

Его продажи в первые дни оказались примерно на четверть выше, чем iPhone X

За iPhone Xs пришли те, кто не поменял старые iPhone на X-модель в прошлом году Marcio Jose Sanchez / AP

Продажи iPhone Xs в России начались 28 сентября, в пятницу. За первый уикенд и следующую неделю в России было продано около 30 000 iPhone Xs и Xs Max, рассказали «Ведомостям» сотрудники двух электронных розничных сетей. Чуть более 30 000, уточняет сотрудник еще одного ритейлера.

По данным компании – партнера нескольких производителей электроники, собственно за уикенд, т. е. 28–30 сентября, в России было продано около 12 000 iPhone Xs.

Продажи iPhone X начались 3 ноября 2017 г. Собеседники «Ведомостей» утверждают, что тогда в России за первые 10 дней было продано около 24 000 этих смартфонов.

В прошлом году iPhone X СМИ называли самым дорогим смартфоном Apple – цены на него в России начинались от 79 990 руб. Но Xs превзошел предшественника по цене – самый дешевый аппарат стоит от 87 990 руб. (цена официального магазина Apple).

По данным компании oneFactor, уже через неделю после начала официальных продаж в России на сетях сотовых операторов было зарегистрировано около 41 000 iPhone Xs и Xs Max. В США и некоторых других странах продажи аппарата начались 21 сентября. 14 000 используемых устройств были приобретены в зарубежной рознице, считает представитель oneFactor.

Представители ритейлеров, опрошенные «Ведомостями», не стали сравнивать продажи старого и нового флагманов. Директор по стратегическому планированию и анализу «Связной-Евросети» Сергей Белозеров заметил высокий спрос на новые модели в первые две недели с начала продаж.

«М.видео» и «Эльдорадо» смогли доставить новинки к началу продаж в большинство магазинов, что способствовало географическому расширению спроса, положительно сказалась на продажах и удобная онлайн-рассрочка, говорит представитель объединенной сети Валерия Андреева.

В этом году Apple предложила флагманские модели с двумя диагоналями экранов, т. е. выбор по сравнению с прошлым годом стал больше, указывает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. За iPhone Xs пришли те, кто не поменял старые iPhone на X-модель в прошлом году. Но не только: у Apple в России большая аудитория лояльных пользователей, часть ее платежеспособна настолько, что не смотрит на цену, утверждает Кусков. Другая же часть готова покупать новинки Apple в рассрочку и в кредит, сколько бы они ни стоили, заключает он.

Представитель Apple отказался от комментариев.

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