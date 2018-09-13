Технологии / Персональные технологии

Эксперты и инвесторы о новинках Apple: инноваций мало

Эксперты о презентации Apple, на которой компания показала сразу три новых iPhone и Apple Watch с функцией контроля сердечного ритма
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12 сентября прошла традиционная ежегодная презентация новых устройств Apple. В этом году компания показала три новых iPhone. Это новое поколение смартфонов iPhone XS, которые сделаны на базе прошлогоднего флагмана iPhone X — у них будет, например, аналогичная функция распознавания владельца по лицу Face ID, но сами устройства будут обладать большей емкостью аккумулятора и иметь ряд других улучшений. Кроме того, Apple показала свою самую большую в истории версию смартфона — это iPhone XS Max с диагональю экрана 6,5 дюйма. Цена этого премиального устройства с максимальным размером памяти в 512 ГБ в России будет составлять 127 990 руб. Помимо этого Apple пошла навстречу фанатам и также выпустила бюджетную (от 64 990 руб.) модель iPhone XR, которая уступает в основном по характеристикам экрана и корпуса. Apple также обновила линейку часов Apple Watch, впервые за четыре года увеличив экран гаджета. «Ведомости» попросили технологических предпринимателей и инвесторов, которые следили за презентацией, рассказать об их впечатлениях о главных анонсах Apple.

Александр Ларьяновский, управляющий партнер, директор по бизнес-развитию школы SkyEng:

Кажется, главная бомба — ЭКГ в Apple Watch. И в целом, превращение гаджетов в заботливых нянек это, скорее, радостно. Люди готовы платить большие деньги, лишь бы на самых ранних стадиях замечать болезнь.

Если говорить о ценовой конкуренции, рынок достаточно давно расслоился, и главная гонка состоит не в том, кто потеснит дорогими моделями дешёвые. Главное: кто диктует моду и быстрее всех внедряет высокомаржинальные инновации. Apple остается на передовой, даже без традиционной «one more thing» («еще одна вещь» — это фирменный прием покойного CEO Apple Стива Джобса, анонс главной инновации в конце презентации — прим. «Ведомости»).

Профессиональный интерес у меня вызвала игра с обучением баскетболу (на презентации демонстрировалась возможность смартфона оценивать происходящее в игре и давать рекомендации — прим. «Ведомости»). Это отличный пример, как технологии меняют образование.

Анатолий Сморгонский, акционер и председатель совета директоров холдинга Ambite.com:

iPhone XS версия — как всегда не революция, а эволюция основной модели. Логично улучшили и развили то, что было представлено в прошлом году (iPhone X). В новом поколении новый процессор, больше памяти, чуть лучше экран и батарея. Главная инновация как раз, что теперь в дизайне Х можно купить то, что раньше было в старом устройстве, но в различных ценовых категориях: от $750 за более дешевый, зато с веселыми цветами, iPhone XR до $1100 за мощный и большой iPhone XS Max.

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