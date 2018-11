В России заблокировали порталы с доступом к крупнейшей базе научных публикаций

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

В других странах издатели регулярно подают иски против Sci-Hub, обвиняя его в пиратстве, и добиваются блокировки проекта на территории страны

В других странах издатели регулярно подают иски против Sci-Hub, обвиняя его в пиратстве, и добиваются блокировки проекта на территории страны Максим Стулов / Ведомости

На территории России по решению Мосгорсуда были заблокированы порталы с базой научных публикаций Sci-Hub, LibGen и их «зеркала» за нарушение антипиратского закона, говорится в сообщении проекта в Telegram. Решение о предварительных обеспечительных мерах было вынесено еще 22 октября, говорится в материалах дела, размещенных на сайте суда. На момент написания заметки сайты были недоступны.

Заявление о необходимости принять предварительные обеспечительные меры и ограничить доступ к материалам подало издательство Springer Nature. Компания обнаружила на сайтах проекта статьи, права на которые принадлежат ей. Речь идет о статьях Effect of glucose-lowering therapies on heart failure, Nitric oxide signalling in cardiovascular health and disease, Lactate in the brain: from metabolic end-product to signalling molecule, говорится в решении суда о принятии предварительных обеспечительных мер.