В России заблокировали порталы с доступом к крупнейшей базе научных публикаций
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На территории России по решению Мосгорсуда были заблокированы порталы с базой научных публикаций Sci-Hub, LibGen и их «зеркала» за нарушение антипиратского закона, говорится в сообщении проекта в Telegram. Решение о предварительных обеспечительных мерах было вынесено еще 22 октября, говорится в материалах дела, размещенных на сайте суда. На момент написания заметки сайты были недоступны.
Заявление о необходимости принять предварительные обеспечительные меры и ограничить доступ к материалам подало издательство Springer Nature. Компания обнаружила на сайтах проекта статьи, права на которые принадлежат ей. Речь идет о статьях Effect of glucose-lowering therapies on heart failure, Nitric oxide signalling in cardiovascular health and disease, Lactate in the brain: from metabolic end-product to signalling molecule, говорится в решении суда о принятии предварительных обеспечительных мер.
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