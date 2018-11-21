Цифровые технологии превзошли сельское хозяйство по вкладу в ВВП
Доля цифровой экономики составит в этом году 5,1%, а сельского хозяйства – 4,4%
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Евгений Разумный / Ведомости
Доля цифровой экономики в российском ВВП составит в 2018 г. 5,1%, посчитала Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Вклад рассчитывается от прибыли IT-компаний и компаний связи, а также компаний, деятельность которых базируется на информационных технологиях: интернет-магазинов, агрегаторов такси, контент-сервисов и проч., объяснил «Ведомостям» аналитик РАЭК Карен Казарян.
Рынок электронной коммерции в этом году РАЭК оценивает в 2 трлн руб., рынок информационной инфраструктуры и связи – в 1,8 трлн. Выручка от онлайн-маркетинга и рекламы достигла 250 млрд руб., цифрового контента – 75 млрд, говорится в отчете.
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