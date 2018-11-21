Технологии / Наукоемкие технологии

Администрация президента настаивает на госрегулировании больших данных

Предложенное рынком саморегулирование поддержки не нашло
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Администрация президента настаивает на государственном участии в регулировании больших данных, а рыночное саморегулирование считает недостаточным. Такую позицию вчера сформулировал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко на закрытом IT-завтраке «Недели российского интернета», где он встречался с представителями отрасли. Об этом «Ведомостям» рассказали два участника завтрака.

За отраслевое саморегулирование выступала президент недавно созданной Ассоциации больших данных, операционный директор «Мегафона» Анна Серебряникова, рассказывают два участника встречи. Излишнее регулирование будет препятствовать развитию рынка, на этапе его становления важно применять инструменты саморегулирования, передала она «Ведомостям». Законодательство можно и нужно использовать, чтобы провести черту между персональными, обезличенными и иными данными. Но для регулирования именно больших данных это не подходит, поскольку им невозможно дать исчерпывающее определение, рассуждает Серебряникова.

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