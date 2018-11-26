Онлайн-магазин Microsoft в России переводит цены в доллары
Рублевые цены сохранятся у российских партнеров
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Схема покупки будет аналогична покупке в любом глобальном интернет-магазине
Андрей Гордеев / Ведомости
Онлайн-магазин Microsoft переведет в доллары цены на продукты корпорации, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Ранее они номинировались в рублях. Схема покупки будет аналогична покупке в любом глобальном интернет-магазине, пояснил он. А за рубли продукты Microsoft можно будет купить у партнеров-ритейлеров, уточнил представитель корпорации.
Пока что на сайте компании цены представлены в рублях, однако с 18 по 26 ноября корреспондентам «Ведомостей» не удалось купить предлагаемые продукты Microsoft. Представитель компании не смог объяснить причину этого.
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