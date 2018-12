Qualcomm хочет добиться запрета на продажу новых iPhone в Китае

Ng Han Guan / AP

Американский производитель чипов Qualcomm обратился в Китае в суд с целью запретить в стране продажи iPhone XS, XS Max и XR. Ранее компания уже добилась предварительного запрета на продажу старых моделей, обвинив Apple в нарушении патентов. За последние два года компании подали друг против друга уже несколько исков в разных странах по поводу патентов и роялти.

Ранее на этой неделе стало известно, что 30 ноября Промежуточный народный суд Фучжоу вынес предварительный запрет на импорт и продажу в Китае семи моделей смартфонов Apple — iPhone 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus и X. Как утверждает Qualcomm, устройства Apple нарушают ее патенты, касающиеся редактирования фотографий и управления приложениями с помощью сенсорного экрана.

«Мы планируем использовать те же самые патенты в исках против трех новых моделей iPhone», — рассказал Financial Times (FT) юрист Цзян Хоньги из Lexfield Law Offices, представляющей интересы Qualcomm. По его словам, эти иски сейчас рассматриваются в судах Пекина, Циндао и Гуанчжоу.

Эти судебные разбирательства могут испортить репутацию Apple и негативно отразиться на продажах ее смартфонов в Китае. Кроме того, они позволят проверить, встанут ли и другие китайские судьи на сторону Qualcomm в ее споре с Apple. В прошлом производитель чипов хвастался своими тесными отношениями с Oppo, Vivo, Xiaomi и другими китайскими компаниями и использовал их, чтобы влиять на регуляторов.

Apple во вторник заявила, что судебный запрет не повлияет на продажи ее старых моделей в стране: «Все модели iPhone остаются доступны для наших клиентов в Китае». Компания уже подала апелляцию, чтобы оспорить это решение.

Apple еще не прокомментировала новые иски Qualcomm.

Ранее Apple отмечала, что судебный запрет касается только моделей на операционной системе iOS 11. Qualcomm утверждает, что нарушающие ее патенты функции есть и в новых iPhone, работающих на вышедшей в сентябре iOS 12. В копии судебного решения, которая есть в распоряжении FT, не указана какая-либо конкретная версия iOS.

Суд Фучжоу стал первым, кто принял серьезное решение в пользу Qualcomm в ее споре с Apple. «Если суд вынес запрет, он должен быть довольно сильно уверен в том, что Apple нарушила права на интеллектуальную собственность. Поэтому я думаю, что у Apple небольшие шансы одержать победу в конечном итоге», — отмечает Хэ Вэньган из юридической фирмы Haiwen & Partners.

Теоретически, суд Фучжоу может добиться вступления своего запрета в силу, если попросит магазины Apple прекратить продажи старых моделей. Но контроль за исполнением судебных решений в Китае «не очень строгий», утверждает юрист DeBund Law Offices Юань Юан. Поэтому другие специалисты говорят, что большую угрозу для Apple может представлять ухудшение отношений с правительством Китая, если компания продолжит открыто нарушать решение суда. «Понятно, что Apple беспокоится о котировках своих акций и инвесторах. Но им следует побеспокоиться и том, что думают суд и правительство Китая», — утверждает Эриск Робинсон, партнер юридической фирмы Dunlap, Bennett & Ludwig.

Dunlap, Bennett & Ludwig представляла интересы Qualcomm в Китае до 2014 г., поэтому Робинсон сравнивает нынешнее поведение Apple с антимонопольным расследованием в отношении производителя чипов в 2013 г. «Qualcomm считала себя неуязвимой и в итоге навлекла на себя еще больше проблем. Apple сейчас делает то же самое: ведет себя как крупная высокомерная американская компания», — говорит Робинсон.

Всего Qualcomm обвиняет Apple в нарушении более чем 20 патентов в Китае. До этого производитель iPhone обвинил Qualcomm в злоупотреблении доминирующим положением на рынке чипов и взимании слишком высоких роялти. Кроме того, ожидается, что на следующей неделе немецкий суд примет решение по поводу предполагаемых нарушений еще пяти патентов Qualcomm.

Перевел Алексей Невельский