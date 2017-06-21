Apple обвиняет Qualcomm в получении двойных роялти

Она подала новый иск против производителя чипов

Статья опубликована в № 4346 от 21.06.2017 под заголовком: Apple возобновляет атаку на Qualcomm

В апреле Qualcomm подала против Apple встречный иск, пообещав всеми силами защищать собственную модель бизнеса Mark Schiefelbein / AP

Во вторник корпорация Apple обратилась в суд с очередным иском к Qualcomm, заявив, что производитель чипов неправомерно пытается получить двойные роялти. Apple ссылается на майское решение Верховного суда США, согласно которому производитель принтеров Lexmark не должен препятствовать продаже картриджей, повторно заправленных независимыми поставщиками.