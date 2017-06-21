Статья опубликована в № 4346 от 21.06.2017 под заголовком: Apple возобновляет атаку на Qualcomm
Apple обвиняет Qualcomm в получении двойных роялти
Она подала новый иск против производителя чипов
- Тим Брэдшо
- / Financial Times
В апреле Qualcomm подала против Apple встречный иск, пообещав всеми силами защищать собственную модель бизнеса
Mark Schiefelbein / AP
Во вторник корпорация Apple обратилась в суд с очередным иском к Qualcomm, заявив, что производитель чипов неправомерно пытается получить двойные роялти. Apple ссылается на майское решение Верховного суда США, согласно которому производитель принтеров Lexmark не должен препятствовать продаже картриджей, повторно заправленных независимыми поставщиками.
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