Закрывается одна из крупнейший газетных типографий страны

Полгода назад «Экстра М» была объявлена банкротом, найти покупателя на нее не удалось

Статья опубликована в № 4717 от 14.12.2018 под заголовком: Непечатное решение

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Одна из крупнейших газетных типографий страны, «Экстра М», прекращает работу Андрей Гордеев / Ведомости

Типография «Экстра М» преду-предила клиентов, что с января 2019 г. прекращает хозяйственную деятельность, рассказали «Ведомостям» сотрудники нескольких издательств. Теперь издания вынуждены срочно искать другие типографии. Исполнительный директор «Экстра М» Константин Чуев от комментариев отказался.

Это одна из крупнейших газетных типографий в России, расположена на Новорижском шоссе в подмосковном Красногорске. Принадлежит бывшему совладельцу Промсвязьбанка Дмитрию Ананьеву. В «Экстра М» печатаются «Российская газета», «Культура», «Правда», «Гудок», «Ведомости», московская версия газеты Metro и др.