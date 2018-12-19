Технологии / ИТ-бизнес

Расходы на майнинг биткойна стали превышать его курс

Падение главной криптовалюты ударило по майнерам во всем мире
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Коммерческие и частные майнеры - любители криптовалют закрывают бизнес, который стал приносить им убытки, пишет Financial Times на основе опроса таких компаний.

Британская компания Bladetec, которая в марте объявила о строительстве крупнейшего предприятия в Великобритании по добыче биткойнов, заявила, что ставит проект на паузу «из-за нестабильности на крипторынках». Китайские производители майнингового оборудования Ebang, Canaan и Bitmain, которые собирались провести размещение бумаг на бирже в Гонконге, осенью отложили IPO. Nvidia, на буме криптовалют продававшая видеокарты для майнинга, закрыла свое криптоподразделение, пишет FT. А в ноябре заявление на банкротство подала американская майнинговая компания Gigawatt.

Стоимость биткойна для безубыточности майнинга, включая расходы на электричество и амортизацию, составляет около $5000, ссылается издание на неназванных экспертов. Биткойн падал в декабре до цены $3200 – это на 80% ниже уровня прошлого года, отмечает FT. Хэшрейт биткойна – величина, которая показывает, сколько энергии используют майнеры, – упал с августа более чем на 40%. Это означает, что с сентября около 1,5 млн ферм для майнинга биткойна были отключены, приводит FT данные исследовательской компании Fundstrat.

Некоторые крупные игроки пытаются диверсифицировать свои источники доходов. Например, стартап Bitfury, который начинал с производства чипов и софта для майнинга, в ноябре привлек $80 млн на расширение в смежные области, такие как искусственный интеллект. Руководитель китайской Bitmain также заявлял о планах развиваться в этой области.

Впрочем, майнинг имеет встроенный механизм равновесия: чем выше конкуренция среди майнеров, тем сложнее майнить, но верно и обратное утверждение. «Благодаря этому механизму компании с наиболее низкой стоимостью производства [биткойнов] смогут сохранить свой бизнес на фоне снижения стоимости криптовалют и в будущем рассчитывать на доходность», – говорит представитель трейдинговой платформы BitMex.

Комментарии
komandir
14:02 19.12.2018
Ребята еще ладно, тут даже Дерипаска, хотел открыть промышленный манив. Как будто у него денег не хватало.
00
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