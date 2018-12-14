Краткое руководство по пузырям на примере биткойна

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Покупавшие биткойны на пике не только были чрезмерно уверены в перспективах дальнейшего роста (еще один классический признак пузыря), но и отмахивались от предостережений скептиков, считая их ничего не понимающими в новой технологии людьми Illustration by Chesnot / Getty Images

When Lambo? («Когда «Ламбо»?) – этот вопрос попал в Urban Dictionary, онлайн-словарь слов и фраз англоязычного сленга, около года назад. Курс биткойна тогда приближался к своему историческому максимуму почти в $20 000, а вопрос означал: «Сколько понадобится времени, чтобы на накопленное криптобогатство купить Lamborghini?» Хотя некоторые владельцы биткойнов и сегодня, после 82%-ного падения, пытаются хорохориться и не хотят отказываться от мечты о богатой жизни, сложно отрицать, что мы стали свидетелями формирования и сдувания классического пузыря.

Те, кто все-таки отрицают это, настаивают, что обвал – всего лишь еще одна колдобина на дороге, ведущей к революционным изменениям, которые обещают безграничный потенциал, заложенный в технологии блокчейна. Они указывают на многочисленные взлеты и падения курса биткойна за 10 лет его существования. И в чем-то они правы. Точнее, были правы.

Спекулятивная мания определяется не частотой и даже не масштабом взлетов и падений; из-за этого порой трудно понять, что мы имеем дело именно с пузырем. Когда биткойн к началу прошлого года подорожал уже на 1 млн процентов, специалист по маниям из Гарвардского университета посчитал, что ситуация еще не отвечает его критериям пузыря. К концу года он уже мог поставить галочку напротив каждого из них.

Викрам Маншарамани, лектор Гарварда и автор книги «Бумкрахология: как распознать финансовые пузыри до того, как они лопнут», проверил свою теорию на практике.