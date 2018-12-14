Финансы / Персональные финансы

Краткое руководство по пузырям на примере биткойна

Какие факторы позволяют вовремя распознать финансовую манию
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

When Lambo? («Когда «Ламбо»?) – этот вопрос попал в Urban Dictionary, онлайн-словарь слов и фраз англоязычного сленга, около года назад. Курс биткойна тогда приближался к своему историческому максимуму почти в $20 000, а вопрос означал: «Сколько понадобится времени, чтобы на накопленное криптобогатство купить Lamborghini?» Хотя некоторые владельцы биткойнов и сегодня, после 82%-ного падения, пытаются хорохориться и не хотят отказываться от мечты о богатой жизни, сложно отрицать, что мы стали свидетелями формирования и сдувания классического пузыря.

Те, кто все-таки отрицают это, настаивают, что обвал – всего лишь еще одна колдобина на дороге, ведущей к революционным изменениям, которые обещают безграничный потенциал, заложенный в технологии блокчейна. Они указывают на многочисленные взлеты и падения курса биткойна за 10 лет его существования. И в чем-то они правы. Точнее, были правы.

Спекулятивная мания определяется не частотой и даже не масштабом взлетов и падений; из-за этого порой трудно понять, что мы имеем дело именно с пузырем. Когда биткойн к началу прошлого года подорожал уже на 1 млн процентов, специалист по маниям из Гарвардского университета посчитал, что ситуация еще не отвечает его критериям пузыря. К концу года он уже мог поставить галочку напротив каждого из них.

Викрам Маншарамани, лектор Гарварда и автор книги «Бумкрахология: как распознать финансовые пузыри до того, как они лопнут», проверил свою теорию на практике.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике