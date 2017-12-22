Как обеспечить рост акций на 500% за один день?

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Производитель холодных чаев и лимонадов теперь намерен «изучать перспективы инвестирования в возможности использования технологии блокчейн»

Depositphotos / PhotoXPress

Рыночная капитализация компании Long Island Iced Tea, которая была основана в 2011 г. и начинала с производства персикового и лимонного холодного чая, в прошедшую среду составляла $24 млн на бирже Nasdaq. По итогам четверга компания стоила уже $67,4 млн (рост на 183,2%), причем на утренних торгах до начала основной биржевой сессии ее акции вырастали на 531%.

Чем же так привлекла инвесторов маленькая компания, продажи которой в III квартале составили $1,6 млн, а прибыли, по данным FactSet, она не получала с середины 2012 г.?

Long Island Iced Tea все так же продолжает делать чаи (а также еще и лимонады). У двери ее офиса-склада в приземистом грязноватом здании на Лонг-Айленде нет звонка; как связаться с работающими там сотрудниками (их 21 человек), не очень понятно, пишет The Wall Street Journal. Однако в четверг утром компания официально объявила о смене названия на Long Blockchain.

Теперь она собирается, сказано в ее пресс-релизе, «изучать перспективы инвестирования в возможности использования технологии блокчейн», лежащей в основе биткойна и других криптовалют. А производитель чаев станет ее дочерним предприятием.

В ноябре Long Island Iced Tea подала заявку в комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на допэмиссию акций; в ней ничего не говорилось про блокчейн. Заявка отозвана «в связи с изменением бизнес-стратегии», заявил в четверг гендиректор Фил Томас.

Ажиотаж вокруг всего, что связано с криптовалютами и блокчейном, наблюдается уже не один месяц: биткойн в этом году вырастал более чем на 1700% (эфириум – на 10 500%, лайткойн – более чем на 7000%). Но в последние пару месяцев он выплеснулся и на фондовый рынок, где, казалось бы, пока нет никаких криптоактивов.

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