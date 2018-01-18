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Павел Кантышев|Михаил Оверченко
Интернет и digital
Статья опубликована в № 4489 от 18.01.2018 под заголовком: Черный день криптовалют

Рынок криптовалют за сутки рухнул более чем на 20%

Самые популярные монеты – биткойн и эфириум дешевели почти вдвое по сравнению с пиковыми уровнями

17 января обвалился рынок криптовалют. По данным Coinmarketcap, в ночь на среду его капитализация достигала $553 млрд, а к 18.30 мск 17 января опустилась на 25% до $414 млрд. Котировки биткойна – главной криптовалюты мира в течение дня неоднократно уходили ниже $10 000, хотя еще в декабре на пике он стоил почти $20 000. Котировки эфириума снижались на 30% до $799, тогда как еще 13 января эта валюта стоила дороже $1400, следует из данных Coinmarketcap.

Настроения на форумах, посвященных криптовалютам, в последние дни варьируются от отчаяния до демонстративной стойкости, пишет Financial Times. «Быть в биткойне и криптовалютах – все равно что на диком-диком Западе. Выживают сильнейшие. Не думайте краткосрочно, всегда думайте долгосрочно, – написал один пользователь в соцсети Reddit. – Рынок криптовалют продолжит падать в яму с вами или без вас. Удерживайтесь от панических продаж, оставайтесь сильными и учитесь на своем опыте!»

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