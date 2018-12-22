Технологии / Медиа

Гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев вышел из совета директоров холдинга

Его заменил вице-президент группы Владимир Габриелян
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Гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев больше не входит в состав совета директоров компании, следует из сообщения холдинга. В совете его заменит вице-президент и технический директор группы Владимир Габриелян. Это один из первых сотрудников холдинга, он начал работать в компании еще в 2001 г.

Добродеев уходит из совета из-за конфликта интересов между ним как гендиректором группы и как представителем одного из акционеров — «МФ технологии», говорится в сообщении. Он продолжит голосовать на собраниях акционеров по тем голосам, которые переданы ему в управление. Изменений в подходе к управлению компанией, в ее стратегии не произойдет, уверяет Добродеев.

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