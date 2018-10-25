Выручка Mail.ru Group растет сильнее прогноза компании

Выручка Mail.ru Group от рекламы росла быстрее рынка Евгений Разумный / «Ведомости»

Выручка Mail.ru Group в III квартале выросла на 32% до 17,7 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель EBITDA вырос на 6% до 4,3 млрд руб., говорится в отчете Mail.ru Group за девять первых месяцев года. Компания увеличила собственный прогноз по годовой выручке. Ранее она прогнозировала, что рост выручки составит 26-30%, теперь ожидает 28-30%, до 72,7-73,8 млрд руб.

Выручка Mail.ru Group от рекламы росла быстрее рынка, говорится в отчете компании: на 38% до 7,7 млрд руб. Без учета рекламы в поисковом сервисе рекламная выручка выросла на 46%.

Выручка социальной сети «В контакте» выросла на 45% до 4,4 млрд руб. и к концу года будет в два раза больше, чем в 2016 г., ожидают в компании, прогнозируя удвоение показателя в следующие три-четыре года. «Российская аудитория растет и проводит все больше времени в ВК: увеличился среднесуточный охват аудитории, выросло количество дней в месяц и часов в день, которые пользователи проводят в соцсети», — говорится в отчете компании.

Количество активных платных и пробных подписок на платформах Mail.Ru Group и в интегрированном приложении Boom от UMA в сентябре достигло 2 млн. По оценке компании, это крупнейший сервис по подписке в России. Компания ввела платную подписку на свои музыкальные сервисы в 2017 г. Летом 2018 г. она впервые раскрыла число платных подписчиков на них – 1,5 млн человек.

Выручка от массовых многопользовательских онлайн-игр выросла на 31% до 5,7 млрд руб., 64% от этой суммы принесли зарубежные пользователи. «И это несмотря на эффект высокой базы (в III квартале 2017 г. выручка от игр выросла на 83% год к году). Мобильная игра Hustle Castle продолжила уверенный рост и в III квартале стала вторым по размеру выручки игровым проектом в портфеле группы», — говорится в отчете компании.

Mail.Ru Group рассматривает возможность создания новой платформы O2O-коммерции (онлайн-оффлайн коммерция) и локальных сервисов, которые выстроены вокруг доставки еды и классифайдов, разработанных компанией, но не ограничиваются ими. Компания привлекла UBS в качестве стратегического консультанта.

Среднемесячная аудитория Delivery Club на мобильных устройствах увеличилась более чем на 35% год к году, выручка — на 37%.

«Мы продолжаем развиваться на рынке ecommerce: с Alibaba, РФПИ и Мегафон мы создали партнерство для запуска альянса социальной коммерции в России и СНГ. Pandao станет частью нового СП», — цитирует компания генерального директора Mail.ru Group Бориса Добродеева.