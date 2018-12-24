«Яндекс» покажет собственное новогоднее шоу

Его снимает «Красный квадрат», который обычно работает для «Первого канала»

Новогоднее шоу для интернет-компании подготовила медиагруппа Аркадия Ротенберга «Красный квадрат» Яндекс

Вечером 31 декабря «Яндекс» покажет на своей главной странице свое первое новогоднее шоу, сообщил поисковик.

Снимает шоу медиагруппа Аркадия Ротенберга «Красный квадрат». Компания много лет занималась производством программ для телеканалов, прежде всего для «Первого канала», это один из крупнейших производителей телеконтента в России. Самые известные проекты, снятые «Красным квадратом»: «Прожекторперисхилтон», «Модный приговор», «Кто хочет стать миллионером?», «Фабрика звезд». Компания уже сотрудничала с «Яндексом» – в этом году вышло их совместное интернет-шоу «На музыке». Шоу было закрыто после выхода четырех выпусков.

Представитель «Красного квадрата» подтвердил, что компания снимает для поисковика новогоднее шоу.

Новогоднее шоу на «Яндексе» выйдет в записи, уточнил представитель поисковика. Гостями шоу будут артисты и блогеры, о которых «часто спрашивали пользователи «Яндекса», указано в сообщении компании. Вести его будут блогер Саша Спилберг, актриса Ирина Чеснокова, комик Илья Соболев. Среди гостей – блогеры Катя Клэп, Ида Галич, музыканты Вера Брежнева, Ольга Серябкина, Елка, Манижа, CYGO, Satyr и другие. «Яндекс» покажет ток-шоу, концерт, а также праздничные киноновеллы.

«Яндекс» и «Красный квадрат» не раскрывают бюджет шоу. Поисковик рассчитывает заработать на этом проекте с помощью рекламы и спонсоров.

«В Новый год на «Яндекс» заходят миллионы людей. Зная это и хорошо понимая интересы пользователей, мы решили сделать собственное шоу и пригласить на него тех, о ком у «Яндекса» чаще всего спрашивали в уходящем году. Мы также понимаем желание бизнеса запомниться широкой аудитории и даем ему такую возможность», – цитируются в сообщении слова коммерческого директора поисковика Леонида Савкова.

В новогоднюю ночь 2017/18 г. на главную страницу «Яндекса» зашли 12 млн человек, 37% – с мобильных устройств. Еще 3,8 млн человек в это время воспользовались мобильным приложением «Яндекса».

О создании собственного новогоднего шоу неделю назад объявила и соцсеть «Одноклассники». Его производством занимаются LiveSignal и «Проще-продакшн», которые в отличие от «Красного квадрата» не занимаются телеконтентом. Шоу «Одноклассников» покажет в своем эфире телеканал «Мир». Звезды этого шоу будут по просьбе пользователей соцсети резать салаты, жонглировать мандаринами и петь.

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