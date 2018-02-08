«Яндекс» начал финансировать фильмы

Первыми фильмами, в которые вложилась компания, стали «Черновик» по роману Сергея Лукьяненко и «Селфи»

«Яндекс» уже стал сопродюсером фильма «Селфи» (на фото кадр из фильма) производства «Арт пикчерс студио» и компании «Кинослово» WDSSPR

У российской интернет-компании «Яндекс» появился собственный продюсерский центр, он войдет в группу медиасервисов компании, говорится в сообщении «Яндекса».

Продюсерский центр будет финансово и экспертно участвовать в кинопроизводстве, а также, используя технологии «Яндекса», помогать в продвижении фильмов разных жанров, приводит компания слова директора по развитию медиасервисов «Яндекса» Ольги Филипук.

Фильм «Черновик» по роману Сергея Лукьяненко, автора «Ночного дозора» и «Дневного дозора», стал одним из первых фильмов, в финансировании которого принял участие «Яндекс». Создатели фильма - «Новые люди», Фонд кино и прокатчик Sony Pictures. Фильм повествует о геймдизайнере, который внезапно стал таможенником на границе параллельных миров. Во время питчинга в Фонде кино создатели фильма говорили, что его производство обойдется в 289 млн руб.

Также «Яндекс» стал сопродюсером фильма «Селфи» производства «Арт пикчерс студио» и компании «Кинослово» и музыкального шоу «На музыке», который компания произвела вместе с компанией «Красный квадрат».

«Яндекс» выделил направление медиасервисы в январе 2018 г., в него вошли «Яндекс.Музыка», «Кинопоиск», «Яндекс.Афиша» и «Яндекс.Телепрограмма». Совокупная месячная аудитория этих сервисов превышает 50 млн пользователей.

Это не первый совместный проект «Яндекса» по созданию оригинального видеоконтента. Летом 2017 г. «Яндекс» объявил об инвестициях в создание пяти короткометражных фильмов о городе и его жителях, героем фильмов стало такси. Это проект «Яндекс.Такси» при информационной поддержке «Кинопоиска» (также принадлежит «Яндексу»), его бюджет – 10 млн руб.

В начале 2018 г. «Яндекс» добавил на главную страницу фильмы и сериалы. Посмотреть фильмы сейчас также можно и на других сервисах компании - «Кинопоиске», «Яндекс.Телепрограмме» и «Яндекс.Видео», рассказала «Ведомостям» директор по развитию видеосервисов «Яндекса» Ольга Филипук. О том, что «Яндекс» планирует запустить свой сервис для просмотра фильмов, стало известно в октябре 2017 г. Планировалось, что сервис будет доступен и в интернете, и на Smart TV, говорили «Ведомостям» сотрудники крупных кинокомпаний. Проект должны были запустить в конце 2017 г., но могли и отложить его запуск, рассказывали собеседники «Ведомостей».