Почему крупные компании увлеклись мультфильмами

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













В одном из самых популярных отечественных мультипликационных сериалов, «Фиксики», появилась серия о пользе индейки Студия анимации «Петербург»

В одном из самых популярных отечественных мультипликационных сериалов, «Фиксики», появилась серия о пользе индейки. Эпизод под названием «Бутерброд» опубликован на YouTube-канале мультфильма. По сюжету герои мультфильма ДимДимыч и Нолик проверяют «закон бутерброда» и, в частности, выясняют, чем полезен бутерброд с индейкой. В ролике используется бренд «Индилайт», под этим брендом работает крупнейший российский производитель индейки – группа компаний «Дамате». Представитель «Дамате» рассказал, что совместный проект с «Фиксиками» – часть новой рекламной кампании производителя, направленной на тех, кто родился после 2010 г. «Сейчас для нас это не самая важная аудитория, – рассуждает представитель «Дамате», – но мы понимаем, что лет через 10 эти дети вырастут и могут стать нашими лояльными клиентами».

Сейчас в России в год в среднем выходит 5–7 крупных интеграций брендов в мультфильмы, рассказали «Ведомостям» руководитель крупного телеканала и крупной анимационной студии. Каждый год примеров становится больше, но все же производители очень осторожно подходят к таким партнерствам, опасаясь вызвать раздражение у аудитории, рассуждает один из собеседников «Ведомостей». Одним из ярких примеров такого партнерства в прошлом году стал совместный проект студии «Анимаккорд» и «Яндекс.Такси»: в одной из серий мультфильма «Маша и Медведь» рекламировался детский тариф агрегатора. Представитель «Яндекса» заявил, что компания довольна результатами сотрудничества: «Мы повысили знание про детский тариф у родителей и привлекли новых пользователей среди зрителей «Маши и Медведя» .