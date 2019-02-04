Правительство потребовало доработать законопроект об управлении рунетом

Дополнительных средств требует специальное оборудование для пропуска трафика, которое операторы связи должны получить безвозмездно Андрей Гордеев / Ведомости

Отзыв правительства на законопроект, который в декабре 2018 г. внесли в Госдуму сенаторы Людмила Бокова и Андрей Клишас и депутат Андрей Луговой, размещен на сайте Госдумы. В целом кабинет министров поддержал инициативу, но рекомендовал внести в него изменения. Без дополнительных средств из бюджета выполнить отдельные его положения невозможно, при этом в финансово-экономическом обосновании источники и порядок финансирования новых обязательств не указаны, отметили чиновники. Например, дополнительные средства потребуются на специальное оборудование для фильтрации трафика, которое операторы связи должны получить безвозмездно. Не ясен также источник средств на создание центра мониторинга и управления сетью, а также проведение учений по повышению информационной безопасности.

Вопросы у правительства вызвала и неопределенность угроз для рунета, при которых должны применяться законодательные нововведения, а также предложение наделить Роскомнадзор функцией регулятора. По мнению авторов отзыва, такими широкими полномочиями могут обладать только министерство или правительство.

Ранее законопроект поддержали Минкомсвязи и Роскомнадзор.

Законопроект Боковой, Клишаса и Лугового, в частности, наделяет Роскомнадзор полномочиями определять правила пропуска интернет-трафика российских операторов и контролировать их соблюдение. Роскомнадзор будет следить и за тем, чтобы минимум внутрироссийского трафика шел по зарубежным сетям. В критических ситуациях управление сетями будет брать на себя специальный центр, созданный в подведомственной Роскомнадзору радиочастотной службе.

Комитет Госдумы по информационной политике откладывал рассмотрение законопроекта, ожидая этот отзыв, отметил его председатель Леонид Левин. Поступление правительственного отзыва свидетельствует о концептуальной поддержке инициативы, считает он. По его словам, первое чтение может пройти уже на следующей неделе. По словам Левина, его комитет, оценивая расходы на реализацию законопроекта, будет ориентироваться на позицию правительства и Минкомсвязи. Средства на это заложены в программе «Цифровая экономика», утверждает Левин, ссылаясь на представителя Минкомсвязи.

Ранее Бокова также говорила, что операторам не придется платить за оборудование для фильтрации трафика – государство его оплатит.

Что это за оборудование, из законопроекта не следует. В нем говорится, что оно должно определять источник передаваемого трафика и ограничивать доступ к ресурсам с запрещенной информацией «путем запрета проходящего трафика». Инсталляция и обслуживание этого оборудования в течение пяти лет обойдутся каждому оператору приблизительно в 1,2 млрд руб., подсчитывал ранее директор по работе с госорганами «Вымпелкома» Сергей Мальянов. Новое оборудование не должно мешать работе операторов – например, снижая скорость передачи информации, но в законопроекте отсутствуют технические требования к нему, говорится в отзыве правительства. Не ясно также, кто будет нести ответственность за сбои в работе сетей, отмечают его авторы. С тем, что оборудование для фильтрации трафика не должно влиять на работу сетей, согласны представители «Ростелекома» и Tele2.

По законопроекту даны конструктивные замечания, которые учитывают обратную связь от участников рынка, считает представитель МТС. Законопроект требует внесения значительных изменений и оператор готов участвовать в их подготовке, уверяет он. Представитель «Мегафона» также поддержал замечания правительства. Представитель «Яндекса» сослался на свою прежнюю позицию и сказал, что компания не может поддержать законопроект в его текущей редакции.