ФАС возбудила дело против российской «дочки» Samsung

Статья опубликована в № 4753 от 13.02.2019 под заголовком: ФАС приценилась к Samsung

«Самсунг электроникс рус компани» поддерживает единую цену на отдельные линейки смартфонов и планшетов, а это нарушает часть 5 статьи 11 закона «О защите конкуренции», считает ФАС Андрей Гордеев / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила антимонопольное дело в отношении российской «дочки» Samsung «Самсунг электроникс рус компани». Служба подозревает ее в координации цен на смартфоны и планшеты, говорится в сообщении ФАС.

В 2018 г. ФАС провела внеплановую выездную проверку ООО «Самсунг электроникс рус компани» и пришла к выводу, что та координирует деятельность ритейлеров, которые продают технику Samsung. Таким образом, она поддерживает единую цену на отдельные линейки смартфонов и планшетов, а это нарушает часть 5 статьи 11 закона «О защите конкуренции», считает ФАС.

За это Samsung грозит штраф до 5 млн руб., говорит советник антимонопольной практики юрфирмы Integrites Андрей Астанин.

ФАС уже неоднократно выявляла нарушения антимонопольного законодательства на российском рынке смартфонов – в частности, со стороны Apple и LG, приводятся в сообщении слова заместителя руководителя ФАС Андрея Цариковского. Эти дела показали, что в ритейле бытовой техники «распространена незаконная координация экономической деятельности», отмечает он.

В 2017 г. ФАС оштрафовала российскую «дочку» Apple «Эппл рус» на 1,75 млн руб. за координацию цен на iPhone 5-го и 6-го поколения. Осенью 2018 г. ФАС сообщила, что не будет возбуждать дело по жалобе на возможный сговор при установлении цен на телефоны Apple iPhone Xs и Xs Max в рознице, но продолжит наблюдать за ситуацией на рынке.

В начале 2018 г. ФАС обвинила в таком же нарушении «дочку» LG «ЛГ электроникс рус». По мнению ФАС, она использовала специальную программу, чтобы мониторить цены на смартфоны у ритейлеров. Кроме того, они сами представляли вендору информацию о несоблюдении рекомендованных розничных цен конкурентами. «Дочку» LG ФАС оштрафовала на 2,5 млн руб.

Со стороны ФАС это уже не первое дело в отношении производителей бытовой техники – служба дает им понять, что отстаивает потребительский интерес, считает Астанин. Впрочем, практика установления единой цены на продукцию со стороны производителя противоречит не только российскому законодательству, но и вызывает вопросы у иностранных регуляторов, говорит он.

Представитель Samsung сказал «Ведомостям», что компания работает с представителями ФАС по этому вопросу, и отказался от дальнейших комментариев.