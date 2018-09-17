ФАС проверит ценообразование на смартфоны Samsung

Дмитрий Новожилов / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ведет расследование о координации компанией Samsung цен на смартфоны. Об этом заявил замруководителя ФАС Андрей Цариковский, сообщает «Интерфакс». Представитель ведомства это подтвердил. По его словам, решение о возбуждении дела может быть принято к концу этого года.

На какие модели смартфонов Samsung предположительно координировал цены, представители ФАС не говорят. Цариковский лишь отметил, что речь идет о нестарых моделях.

Производители смартфонов уже неоднократно привлекали внимание ФАС. Например, дело против пяти компаний, входящих в Apple («Эппл рус», Apple Holding B.V., Apple Sales Ireland, Apple Operations International и Apple Inc.), антимонопольная служба возбудила в августе 2016 г. В октябре 2015 г., когда в России начались официальные продажи смартфонов iPhone 6S и iPhone 6S Plus, большинство ритейлеров установили и удерживали на них одинаковые цены, решила ФАС. Изучив цены, служба пришла к выводу, что у всех этих ритейлеров стоимость моделей iPhone после старта продаж либо вообще не отличалась, либо варьировалась в диапазоне до 9 руб. «Эппл рус» осуществляла мониторинг розничных цен на смартфоны Apple iPhone, установленные в онлайн-магазинах и в розничных точках. В случае «неподходящих» цен российская дочерняя компания Apple направляла электронные письма продавцам с просьбой их изменить, говорил ранее представитель ФАС. Кроме того, поддержание рекомендованных производителем розничных цен могло быть обусловлено договорами между «Эппл рус» и ритейлерами. Договоры могли быть расторгнуты «Эппл рус» в любой момент без объяснения причин, говорил представитель службы.

В прошлом году ФАС возбудила дело о координации цен на смартфоны против LG. По данным ФАС России, «ЛГ электроникс рус» использовала специальную программу для мониторинга цен ритейлеров для контроля за ценами на часть смартфонов LG, сообщал ранее «Интерфакс» со ссылкой на сотрудников ФАС. По его данным, помимо этого компания регулярно получала отчеты о ценах от самих ритейлеров, которые также использовали «ценовых роботов» с целью контроля за ценами.

Проверки ФАС не всегда заканчиваются возбуждением дел против производителей электроники. В ноябре 2016 г. – феврале 2017 г. ФАС по жалобе покупателей провела проверку ценообразования на смартфоны Samsung, Alcatel, Sony и Asus. Нарушений тогда обнаружено не было.

Представитель Samsung отказался от комментариев.