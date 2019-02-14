Единый 5G-оператор может обойтись российской экономике в сотни миллиардов рублей
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Инвестиции в развитие 5G в России могут составить 360–480 млрд руб. за 5 лет – в том случае, если операторы будут конкурировать друг с другом. К такому выводу пришли эксперты Института анализа предприятий и рынков НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ). При создании единого оператора инфраструктуры 5G, на котором настаивает Минкомсвязи, инвестиции могут снизиться на 161–214 млрд руб.
Есть и альтернативные оценки инвестиций в развитие 5G. Например, у PwC – от 330–365 млрд до 550–610 млрд руб. за 8 лет при разных сценариях.
По словам профессора ВШЭ Светланы Авдашевой, расчеты в исследовании базируются на мировых прогнозах экономического эффекта от внедрения 5G, экстраполированных на Россию, а также росте трафика на сетях предыдущих поколений (3G и LTE). Единый инфраструктурный оператор, будучи монополистом, скорее всего, начнет внедрять 5G на 1–2 года позже, чем это сделали бы конкурирующие друг с другом операторы, говорится в докладе, темпы роста трафика будут в 1,5–2 раза ниже. Реализация такого сценария чревата и другими потерями экономики, которые сложнее оценить, предупреждает ВШЭ: за 5 лет после внедрения 5G единым оператором они могут составить от 20 млрд до 250 млрд руб. Это недополученная плата за услуги, которые операторы и их партнеры (например, телемедицинские сервисы, сервисы по управлению умными автомобилями и проч.) не смогут оказать, объясняет Авдашева. По ее мнению, избежать потерь и снизить расходы на развитие инфраструктуры 5G российские операторы могут, совместно используя создаваемые независимо объекты инфраструктуры. Такая практика уже распространена в отрасли.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}