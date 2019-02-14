Технологии / Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4755 от 15.02.2019 под заголовком: Плата за монополию на 5G

Единый 5G-оператор может обойтись российской экономике в сотни миллиардов рублей

Это плата за появление монополиста, оценили эксперты Высшей школы экономики
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Инвестиции в развитие 5G в России могут составить 360–480 млрд руб. за 5 лет – в том случае, если операторы будут конкурировать друг с другом. К такому выводу пришли эксперты Института анализа предприятий и рынков НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ). При создании единого оператора инфраструктуры 5G, на котором настаивает Минкомсвязи, инвестиции могут снизиться на 161–214 млрд руб.

Есть и альтернативные оценки инвестиций в развитие 5G. Например, у PwC – от 330–365 млрд до 550–610 млрд руб. за 8 лет при разных сценариях.

По словам профессора ВШЭ Светланы Авдашевой, расчеты в исследовании базируются на мировых прогнозах экономического эффекта от внедрения 5G, экстраполированных на Россию, а также росте трафика на сетях предыдущих поколений (3G и LTE). Единый инфраструктурный оператор, будучи монополистом, скорее всего, начнет внедрять 5G на 1–2 года позже, чем это сделали бы конкурирующие друг с другом операторы, говорится в докладе, темпы роста трафика будут в 1,5–2 раза ниже. Реализация такого сценария чревата и другими потерями экономики, которые сложнее оценить, предупреждает ВШЭ: за 5 лет после внедрения 5G единым оператором они могут составить от 20 млрд до 250 млрд руб. Это недополученная плата за услуги, которые операторы и их партнеры (например, телемедицинские сервисы, сервисы по управлению умными автомобилями и проч.) не смогут оказать, объясняет Авдашева. По ее мнению, избежать потерь и снизить расходы на развитие инфраструктуры 5G российские операторы могут, совместно используя создаваемые независимо объекты инфраструктуры. Такая практика уже распространена в отрасли.

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