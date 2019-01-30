Государство может раздавать частоты для 5G бесплатно

Статья опубликована в № 4744 от 31.01.2019 под заголовком: Частоты не продаются

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У Минкомсвязи пока нет окончательных подсчетов, cколько могли бы стоить частоты для 5G на аукционе Евгений Разумный / Ведомости

Единый оператор 5G, создание которого сейчас обсуждают чиновники и сотовые компании, сможет получить частоты без торгов. Об этом заявил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов. По его словам, речь идет о частотах в диапазоне 1–6 ГГц. Причина – и без того высокие расходы операторов «вследствие целого ряда законов», объяснил Иванов. «Мы считаем, что этот спектр должен быть выделен консорциуму операторов как единому поставщику услуг с условием обеспечения недискриминационного доступа для малых и виртуальных операторов. Перед нами стоит задача скорейшего запуска новой технологии и на ее основе новых сервисов. Процедура проведения аукционов объективно задержит этот процесс», – заявил он.

Если же единый оператор не будет создан, частоты придется разыгрывать на аукционах по локально-территориальному принципу, сказал Иванов «Ведомостям».